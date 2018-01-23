Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı





KALP ATIŞI NEDEN FİNAL YAPIYOR?



KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI



KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif Bayram

Show TV'nin yaz döneminde başlayan,imzalı iddialı dizisi Kalp Atışı, pazar günü ekrana gelecek olan 28. bölümüyle ekrana veda edecek.Başrollerinipaylaştıkları Kalp Atışı, geçtiğimiz yaz başında ekran macerasına başlamıştı. Aldığı yüksek reytinglerle yeni sezonda da devam eden dizinin reytinglerinde yaşanan düşüşün ardından, gün değişikliğine gidilmişti.Geçen pazar günü, üç haftalık aranın ardından yayınlanan 27. bölümde de reytingleri beklentilerin altında kalanbu hafta yayınlanacak olanfinal yapacak.Yaz sezonunda ekrana gelmeye başlayan Kalp Atışı dizisi ilk bölümden itibaren büyük bir çıkış yakalamıştı. Reytinglere yansıyan bu başarının yanında aynı zamanda, sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen büyük bir hayran kitlesi de oluştu. Yeni sezon dizilerin başlaması ile beraberreyting sıralamasında kan kaybetti ve yapılan gün değişikliği de onu kurtarmaya yetmedi. Kalp Atışı bu hafta yayınlanacak 28.bölümü ile ekrana veda edecek.Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in oynadığıolacak. İşte, Kalp Atışı final bölümü fragmanı sizlerle...Yılbaşı yemeğinde yaşanan olay sonrası doktorların korkusu iyice artar. Ali Asaf’ın hastanedeki varlığının devamı üzerinden başlayan cepheleşme ise en çok Sinan’ın hoşuna gitmektedir. Bu durumdan yararlanarakhastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı ise Sultan’ın sinsi planı durdurur. Ali Asaf bir anda ortaya çıkanşüphelenmeye başlamıştır. Ama bu şüpheleri Selim’in telkinleri ve ortaya çıkan sürpriz şüpheli ile biraz da olsa dağılır. Samo ve Alp ise hastaneye gelen bir pop yıldızının aşk hayatını organize etme telaşına düşerler.trafik kazası sonucu gelen bir ailenin sırlarla dolu hayatlarına dokunmaya çalışıp; öfkeli olduğu babasına karaciğerinden bir parça vermesi için ailenin oğlunu ikna etmeye uğraşır. Ancak Eylül’ün asıl büyük sınavı annesinin intiharından önce yazdığı mektubun İpek tarafından kendisine verilmesiyle başlar.