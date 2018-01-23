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Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı

Show TV'nin en iddialı dizilerinden olan Kalp Atışı final kararı aldı. Kalp Atışı 28. bölümüyle ekranlara veda ediyor. İşte Kalp Atışı dizisinin 28. bölüm fargmanı...

23 Ocak 2018, Salı 15:12
Kalp Atışı dizisi final yapıyor! Kalp Atışı 28 Ocak final bölümü fragmanı yayınlandı
Show TV'nin yaz döneminde başlayan, MF Yapım imzalı iddialı dizisi Kalp Atışı, pazar günü ekrana gelecek olan 28. bölümüyle ekrana veda edecek.

Başrollerini Öykü Karayel ve Gökhan Alkan'ın paylaştıkları Kalp Atışı, geçtiğimiz yaz başında ekran macerasına başlamıştı. Aldığı yüksek reytinglerle yeni sezonda da devam eden dizinin reytinglerinde yaşanan düşüşün ardından, gün değişikliğine gidilmişti.

Geçen pazar günü, üç haftalık aranın ardından yayınlanan 27. bölümde de reytingleri beklentilerin altında kalan Kalp Atışı, bu hafta yayınlanacak olan 28. bölümüyle final yapacak.



KALP ATIŞI NEDEN FİNAL YAPIYOR?



Yaz sezonunda ekrana gelmeye başlayan Kalp Atışı dizisi ilk bölümden itibaren büyük bir çıkış yakalamıştı. Reytinglere yansıyan bu başarının yanında aynı zamanda, sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen büyük bir hayran kitlesi de oluştu. Yeni sezon dizilerin başlaması ile beraber Kalp Atışı reyting sıralamasında kan kaybetti ve yapılan gün değişikliği de onu kurtarmaya yetmedi. Kalp Atışı bu hafta yayınlanacak 28.bölümü ile ekrana veda edecek. 
 


KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in oynadığı Kalp Atışı dizisi 28.final bölümü 28 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. İşte, Kalp Atışı final bölümü fragmanı sizlerle...


KALP ATIŞI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI


 


KALP ATIŞI SON BÖLÜMDE  NELER OLDU?



Kalp Atışı'nın 27. bölümünde; Yılbaşı yemeğinde yaşanan olay sonrası doktorların korkusu iyice artar. Ali Asaf’ın hastanedeki varlığının devamı üzerinden başlayan cepheleşme ise en çok Sinan’ın hoşuna gitmektedir. Bu durumdan yararlanarak Ali Asaf ve Eylül’ü hastaneden uzaklaştırmak için yönetim kurulunu toplama kararı alan Sinan’ı ise Sultan’ın sinsi planı durdurur. Ali Asaf bir anda ortaya çıkan Sultan’dan şüphelenmeye başlamıştır. Ama bu şüpheleri Selim’in telkinleri ve ortaya çıkan sürpriz şüpheli ile biraz da olsa dağılır. Samo ve Alp ise hastaneye gelen bir pop yıldızının aşk hayatını organize etme telaşına düşerler. Eylül trafik kazası sonucu gelen bir ailenin sırlarla dolu hayatlarına dokunmaya çalışıp; öfkeli olduğu babasına karaciğerinden bir parça vermesi için ailenin oğlunu ikna etmeye uğraşır. Ancak Eylül’ün asıl büyük sınavı annesinin intiharından önce yazdığı mektubun İpek tarafından kendisine verilmesiyle başlar.
 


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