Kalp hastalarına 'sıcak' uyarısı: Bu tedbirleri alın

Kalp rahatsızlığı bulunanları, yaz aylarında sağlıklarına daha çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Erdoğmuş, bu konuda şu uyarılarda bulundu:

"Hava sıcaklıklarının artması özellikle kalp hastalığı bulunan kişiler için ciddi tehdit oluşturuyor. Aşırı sıcaklara nem de eklenince durum hastalar için daha da sıkıntılı bir hal alıyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklar vücudun ısı düzenleme sistemini zorluyor.

SICAK KALBİN YÜKÜNÜ ARTIRIYOR

Bu sistem terlemeyle vücudu serinletmek için cilde kan pompalamaya çalıştığından kalbin yükü de artıyor ve kalp daha hızlı çalışıyor. Buna bir de vücuttaki aşırı sıvı kaybı eklenince, kanda koyulaşma ve pıhtılaşma meydana geliyor. Bu nedenle olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü aşırı sıcak ve nemli günlerde kalp krizi geçiren veya kalp-damar hastalığı nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısı hiç de az değil."

'İLK SAATLER ÇOK ÖNEMLİ'

Dr. Onur Erdoğmuş, "Kalp krizi için ilk saatler çok önemli. Birçok kişi kalp krizi belirtilerini bilmediği için hastaneye başvurmakta gecikiyor. Bu da ölümlere neden oluyor. Göğüs ağrısı kalp krizi için en önemli belirtilerdir. Göğüs ağrısına, terleme, nefes darlığı, çarpıntı, baygınlık hissi kalp krizi habercisi olabilir. Bu durumda bir an önce doktora başvurmak hayati önem taşıyor" dedi.

HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?

Sıcak havalarda özellikle kalp hastası olan kişilerin bol su tüketip güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının çok önemli olduğunu belirten Dr. Onur Erdoğmuş, yaz aylarını sağlıklı geçirmek için alınacak tedbirleri ise şöyle sıraladı:

"Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmayın. Günde 2- 2.5 litre su tüketmeye özen gösterin. Ağır ve yağlı yemeklerden tüketmek yerine az ve sık aralıklarla hafif, lif içeriği yüksek ve serinletici yiyecekler tercih edin. Açık renk, rahat, pamuklu, terletmeyen giysileri tercih edin. Denize, güneşin eğik olduğu sabah ve akşam saatlerinde girmeye dikkat edin. Uzun yolculuğa çıkmadan önce mutlaka kalbiniz ile ilgili kontrollerinizi yaptırın."

DHA