Kalp hastalıklarının tedavisinde immünoterapi dönemi (İmmünoterapi nedir?)

İMMÜNOTERAPİYLE KALBİNİZİ YENİLEYEBİLİRSİNİZ

HANGİ HASTALIKLARI NASIL TEDAVİ EDİYOR?

İMMÜNOTERAPİ NEDİR?

TÜRKİYE İMMÜNOTERAPİ İLE 1954 YILINDA TANIŞTI

Senim Tanay

Türk Kardiyoloji Derneği verilerine göre ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon koronerbulunuyor. Her yıl 100 bin insannedeniyle hayatını kaybederken 210 bin kişi ise hastalığın pençesine düşüyor.Ölümle sonuçlanan hastalıklar listesinde yer alan kalp ve damar rahatsızlıklarının ise pek çok nedeni bulunuyor. İç Hastalıklar ve İmmünoterapi Uzmanı Doktor Ülkü Görmez bu noktada şunları kaydetti:Her 5 ani ölümden birinin kalp krizinden kaynaklandığını dile getiren Uzman Doktor Ülkü Görmez, kalp ve damar hastalıklarında immünoterapinin hem iyi bir tedavi yöntemi olduğunu hem de koruyucu özelliği bulunduğunu ifade etti. Kişiye özel immünoterapinin rejeneratif yani yenileyici bir tedavi olduğunu kaydeden Uzman Doktor Ülkü Görmez, hastaya özel çıkardıkları reçetelere birebir uyulması halinde kısa bir zaman sonra yenilenmiş bir kalbe sahip olunabileceğini söylüyor.Yaptıkları testler sonucu kişiye özel bir beslenme programı ve medikal ilaç listesi oluşturduklarını kaydeden Uzman Doktor Ülkü Görmez, “Tedavi hücre yenilenmesi esasına dayanmaktadır. Kalp krizi geçirmiş veya riski olan stentli, ailesel genetik yatkınlığı olan veya damarlarında damar sertliği başlamış olan herkes immünoterapiden fayda görür. İmmünoterapinin en önemli özelliği de genetik kolesterol yüksekliğini düzeltmesi, kan şekerini ve daha da önemlisi insülin direncini düzeltmesi ve LpA yüksekliği varsa bunu normale getirmesidir. Özellikle ailesel genetiğinde kalp damar hastalığı olan kişilere koruyucu immünoterapi herhangi bir olay gelişmeden önerdiğimiz bir durumdur” diye konuştu.İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin tedavi edilmesi demektir. İmmünoterapi kimyasal ilaçlardan farklı olarak vücudun iç dengelerini yeniden düzenleme amacı güderek uygulanır. Sık geçirilen gribal enfeksiyon, ağır kanser hastalıkları, romatizmal hastalıklar, sık çıkan oral aftlar uçuklar gibi durumların tümünde bağışıklık sistemi bozulmuştur. Uyku düzensizlikleri de bağışıklığın bozulmasında en önemli nedendir çünkü gece uykumuzda salınan hormonlar bizi sağlıklı kılar. Hemen tüm hastalıkların zemininde bağışıklık sistemi temelde etkilendiği ve aktive olduğu için immünoterapinin etkin kullanımı aslında birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor.İmmünoterapinin babası olarak nitelendirilen Amerikalı bilim adamı Doktor William B. Coley’in 1891 yılında ilk olarak kanser hastalarına uyguladığı bu tedavi, kısa zamanda başka hastalıklarda da kullanılmaya başlandı. Türkiye’nin immünoterapi ile tanışması ise 1954’lere dayanıyor. İlk İmmünoterapiyi İstanbul Tıp Fakültesinde Fizyopatoloji hocası olan Prof.Dr .Osman Saka, rinit ve astım öyküsü olan hastalarda uyguladı.