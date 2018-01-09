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Kalp krizi geçirince öğrendi: Kalbinde 3 buçuk santimlik iğne varmış

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan 60 yaşındaki Hüsniye Avcı, geçirdiği kalp krizi sonrası yatırıldığı özel hastanede duydukları karşısında şoke oldu. Röntgeni çekilen Hüsniye Avcı’nın kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda iğne olduğu ortaya çıktı

09 Ocak 2018, Salı 15:33
Kalp krizi geçirince öğrendi: Kalbinde 3 buçuk santimlik iğne varmış
Balıkesir’de 2009 yılında safra kesesi ameliyatı geçiren Hüsniye Avcı, İstanbul’da geçen kasım ayında rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle gittiği hastanede röntgeni çekilen kadının kalbinde 3 buçuk santim uzunluğunda bir iğne olduğu saptandı. Eşinin hayatında başka hiçbir ameliyat geçirmediğini söyleyen Cemil Avcı, "Eşim 2009 senesinde Balıkesir Tıp Fakültesi'nde safra kesesi ameliyatı geçirdi. Başka da bir ameliyat geçirmedi. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde kalbinde 3 ya da 4 santim uzunluğunda bir cisim tespit edildi. Daha sonra bu cismin iğne olduğu söylendi" dedi.

Öğrendikleri haber karşısında şoke olan Avcı ailesi oğulları Hüseyin Avcı’nın yaşadığı Balıkesir’e döndü. Balıkesir’de açık kalp ameliyatına girdiklerini belirten Cemil Avcı, "Balıkesir’de açık kalp ameliyatı yaptılar ancak o iğnenin kalbin içinde olduğunu tespit ettiler. İğneyi alamadılar ve riskli olduğunu söylediler. İğne halen kalbin içinde görülüyor" şeklinde konuştu.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Kalpte bulunan iğnenin dünya genelinde dördüncü, Türkiye’de de ilk defa yaşandığını söyleyen Hüseyin Avcı, "Başımıza gelen bu vaka dünya genelinde dördüncü kez görülmüş. Türkiye’de de ilk defa bizim başımıza gelmiş. Bunu doktorlar da teyit ettiler. Ayrıca internetten edindiğimiz bilgiler de bunu doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir isteğimiz var. Bu ameliyatı yapabilecek doktor veya hastane arıyoruz. Derdimize deva olacak bir hekim arıyoruz" şeklinde konuştu.

'ENJEKSİYON YAPILIRKEN KIRILIP GİTMİŞ OLABİLİR'

Balıkesir Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.Doç. Dr. Orçun Gürbüz, raporunu incelediği hasta ile ilgili olarak, "Hastanın tomografisini göremedim, sadece raporunu gördüm. Raporda da maalesef iğne ile alakalı bir şey yazılmamış. Anjiyosunda ise hareket eden metal bir cisim var 3-4 santim uzunluğunda. Bu iki yolla gitmiş olabilir. Eğer tomografiyi görseydim kesin bir şey söyleyebilirdim. Eğer kalbin içindeyse bu damar yoluyla ilerlemiş olabilir. Herhangi bir kateter takılırken veya bir enjeksiyon yapılırken iğne kırılıp gitmiş olabilir ya da kalbin zarında, etrafındaysa o durumda da herhangi bir işlemde herhangi bir iğne batması sonucu dolaşarak gitmiş olabilir. Ancak bunu kesin söylemek için tomografiyi görmemiz gerekiyor. Eğer hasta bize tomografisiyle beraber gelirse nasıl bir işlem yapacağımızı, nasıl çıkarabileceğimizi kendisine detaylı bir şekilde anlatırız" dedi.

 


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