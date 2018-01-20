Kalp krizi kadınlarda daha ölümcül (Kalp krizi belirtileri nelerdir?)

Özel OFM Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atakan Yanıkoğlu klasik kalp krizi
belirtilerinin göğüste, kollarda, sırtta künt ağrılar ile çeneden iki kola yayılan ağrı olduğunu belirtti. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, kadınların yüzde 50’sinde krize yakın dönemde ve kriz anında göğüs ağrısı olmadığını kaydetti. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Klasik belirtiler, yani tipik olarak acil servise getiren göğüs ağrısı olmadığı için kadınlarda durum ötelenebiliyor ve geç tanı alabiliyor" dedi.
KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?
Kadınlarda kalp krizi belirtileri olan yorgunluk ve nefes darlığının zaman zaman farklı nedenlerle de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Ancak her insanın bir efor kapasitesi vardır. Eğer günlük işleri aksatacak kadar, daha önce rahatlıkla yapılan biri işi yaptırmayacak şekilde ağır bir yorgunluk, nefes darlığı yakınmaları varsa bu kalp krizi belirtileridir" diye konuştu.
1.5 KAT DAHA ÖLÜMCÜL
Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat daha fazla ölümcül seyrettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Kadınlarda geç tanı konulmasının, bu durumda etkili olduğunu biliyoruz" dedi. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, kadınların kalp krizi açısından menopoz sonrasında erkekler kadar risk taşıdığına da dikkat çekti.
'EN KISA SÜREDE HASTANEYE ULAŞILMALI'
Göğüs, kol, sırt ağrıları, nefes darlığı ve açıklanamayacak aşırı terleme belirtileriyle kendini gösteren kalp krizi anında yapılması gereken ilk işin hastayı oturtarak acil servisin aranması olduğu vurgulayan Uzm. Atakan Dr. Yanıkoğlu, şunları kaydetti:
"Kalp krizi geçiren hastanın yatmaması gerekiyor. Hastanın oturması, boğazını sıkan kravat ya da giysisi varsa onları çözmek gerekiyor. Hastanın mümkün olan en kısa süre içinde hastaneye ulaştırılması lazım. Eğer hasta kendisi gidebilecek durumdaysa ya da yakınları götürecekse en kısa sürede hastaneye ulaşmalı. Geciken her dakikada kalp dokusunun kaybı, bunun sonucu gelişecek kalp yetmezliği hatta ölümcül olabilecek ritim problemleri söz konusu olur."
Selma KUNAR/DHA
Senim Tanay