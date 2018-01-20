Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Kalp krizi kadınlarda daha ölümcül (Kalp krizi belirtileri nelerdir?)

Kalp krizinin klasik belirtileri olan göğüs, sırt, çene ve kol ağrıları kadınlarda görülmüyor. Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat ölümcül olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bunun nedeninin de acil servise geç başvuru olduğunu belirtiyor

20 Ocak 2018, Cumartesi 14:45
Kalp krizi kadınlarda daha ölümcül (Kalp krizi belirtileri nelerdir?)
Özel OFM Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atakan Yanıkoğlu klasik kalp krizi belirtilerinin göğüste, kollarda, sırtta künt ağrılar ile çeneden iki kola yayılan ağrı olduğunu belirtti. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, kadınların yüzde 50’sinde krize yakın dönemde ve kriz anında göğüs ağrısı olmadığını kaydetti. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Klasik belirtiler, yani tipik olarak acil servise getiren göğüs ağrısı olmadığı için kadınlarda durum ötelenebiliyor ve geç tanı alabiliyor" dedi.

KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?

Kadınlarda kalp krizi belirtileri olan yorgunluk ve nefes darlığının zaman zaman farklı nedenlerle de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Ancak her insanın bir efor kapasitesi vardır. Eğer günlük işleri aksatacak kadar, daha önce rahatlıkla yapılan biri işi yaptırmayacak şekilde ağır bir yorgunluk, nefes darlığı yakınmaları varsa bu kalp krizi belirtileridir" diye konuştu.

1.5 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat daha fazla ölümcül seyrettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Kadınlarda geç tanı konulmasının, bu durumda etkili olduğunu biliyoruz" dedi. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, kadınların kalp krizi açısından menopoz sonrasında erkekler kadar risk taşıdığına da dikkat çekti.

'EN KISA SÜREDE HASTANEYE ULAŞILMALI'

Göğüs, kol, sırt ağrıları, nefes darlığı ve açıklanamayacak aşırı terleme belirtileriyle kendini gösteren kalp krizi anında yapılması gereken ilk işin hastayı oturtarak acil servisin aranması olduğu vurgulayan Uzm. Atakan Dr. Yanıkoğlu, şunları kaydetti:

"Kalp krizi geçiren hastanın yatmaması gerekiyor. Hastanın oturması, boğazını sıkan kravat ya da giysisi varsa onları çözmek gerekiyor. Hastanın mümkün olan en kısa süre içinde hastaneye ulaştırılması lazım. Eğer hasta kendisi gidebilecek durumdaysa ya da yakınları götürecekse en kısa sürede hastaneye ulaşmalı. Geciken her dakikada kalp dokusunun kaybı, bunun sonucu gelişecek kalp yetmezliği hatta ölümcül olabilecek ritim problemleri söz konusu olur."

Selma KUNAR/DHA

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

15 yaşındaki kanser hastası Akın Mehrekule: Yemek yemeyi çok özledim

15 yaşındaki kanser hastası Akın Mehrekule: Yemek yemeyi çok özledim
Griple karıştırılınca hızlı ilerliyor... İşte zatürrenin 4 önemli işareti

Griple karıştırılınca hızlı ilerliyor... İşte zatürrenin 4 önemli işareti
Hangi hepatit türü nasıl bulaşıyor? (Hepatit nedir?)

Hangi hepatit türü nasıl bulaşıyor? (Hepatit nedir?)
Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor

Ergenlik 24 yaşına kadar sürebiliyor
Hollanda'da dünyanın ilk ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı

Hollanda'da dünyanın ilk ameliyatsız mide küçültme operasyonu yapıldı
Kanserin 8 çeşidini tespit eden yöntem geliştirildi

Kanserin 8 çeşidini tespit eden yöntem geliştirildi
Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı (Batı Nil virüsü nedir?)

Kuveyt İspanya'dan kanatlı hayvan ithalatını yasakladı (Batı Nil virüsü nedir?)
Mevsimler kaydı, grip sezonu değişti

Mevsimler kaydı, grip sezonu değişti
Makat çatlağına botoks çare oluyor (Anal fissür tedavisi)

Makat çatlağına botoks çare oluyor (Anal fissür tedavisi)
Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı

Nijerya'da Lassa sıtması salgını! Tüm okullar kapatıldı
Kömürle diş beyazlatma yöntemi zararlı mı? (Aktif karbon diş beyazlatma nedir?)

Kömürle diş beyazlatma yöntemi zararlı mı? (Aktif karbon diş beyazlatma nedir?)