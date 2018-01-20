Kalp krizi kadınlarda daha ölümcül (Kalp krizi belirtileri nelerdir?)

KADINLARDA KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELER?

1.5 KAT DAHA ÖLÜMCÜL

'EN KISA SÜREDE HASTANEYE ULAŞILMALI'

Senim Tanay

Özel OFM Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atakan Yanıkoğlu klasikbelirtilerinin göğüste, kollarda, sırtta künt ağrılar ile çeneden iki kola yayılan ağrı olduğunu belirtti. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, kadınların yüzde 50’sinde krize yakın dönemde ve kriz anında göğüs ağrısı olmadığını kaydetti. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Klasik belirtiler, yani tipik olarak acil servise getiren göğüs ağrısı olmadığı için kadınlarda durum ötelenebiliyor ve geç tanı alabiliyor" dedi.Kadınlarda kalp krizi belirtileri olan yorgunluk ve nefes darlığının zaman zaman farklı nedenlerle de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Ancak her insanın bir efor kapasitesi vardır. Eğer günlük işleri aksatacak kadar, daha önce rahatlıkla yapılan biri işi yaptırmayacak şekilde ağır bir yorgunluk, nefes darlığı yakınmaları varsa bu kalp krizi belirtileridir" diye konuştu.Kadınlarda kalp krizinin erkeklere oranla 1.5 kat daha fazla ölümcül seyrettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Atakan Yanıkoğlu, "Kadınlarda geç tanı konulmasının, bu durumda etkili olduğunu biliyoruz" dedi. Uzm.Dr. Atakan Yanıkoğlu, kadınların kalp krizi açısından menopoz sonrasında erkekler kadar risk taşıdığına da dikkat çekti.Göğüs, kol, sırt ağrıları, nefes darlığı ve açıklanamayacak aşırı terleme belirtileriyle kendini gösteren kalp krizi anında yapılması gereken ilk işin hastayı oturtarak acil servisin aranması olduğu vurgulayan Uzm. Atakan Dr. Yanıkoğlu, şunları kaydetti: