Kalp krizinden öldüğü sanılan küçük çocuğu cani babası gürültü yapıyor diye boğmuş

Kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'yi gürültü yapıyor diye babasının boğduğu ortaya çıktı

Kalp krizinden öldüğü sanılan küçük çocuğu cani babası gürültü yapıyor diye boğmuş
Balıkesir Edremit'te 7 Şubat günü hayatını kaybeden ve kalp krizinden öldüğü sanılan 4 yaşındaki Kuzey Efe'nin öz babası Hüseyin Ersezgin (24) tarafından araç içinde gürültü yaptığı için boğulduğu öğrenildi.

Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes almasını engelleyen adam cinayetten 13 gün sonra polise teslim oldu. Öldürdüğü oğlunun cenazesine de katılan cani baba suçunu itiraf ettiği ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için elimle ağzını burnunu kapattım. Pişmanım." dedi.

Evlat katili baba tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Akşam'ın haberine göre; Oğlunu kaybeden anne Melis Ersezgin ise 4 aylık bebeğiyle ailesinin yanına taşındı. Acılı anne Melis Ersezgin boşanma davası açtı.


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