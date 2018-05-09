Kalp masajıyla hayata döndürüldü, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Büşra Kamış

i'nde hafta sonru, sıcaktan bunalan, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra Nacar, suda çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Nacar, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Nacar'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.