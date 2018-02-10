Kalpte ritim bozukluğu ne zaman tehlikeli olur?

YAKMA YA DA DONDURMA YÖNTEMLERİ TERCİH EDİLİYOR

Senim Tanay

Kalp hastalıklarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık ölüm nedenleri arasında yer aldığına işaret eden Atriyal Fibrilasyon Dernek Başkan Yardımcısı, kalp hastalıklarındanın yabana atılmayacak kadar önemli olduğunu aktardı.Kalp ritim bozukluk tiplerinden bazılarının ölümcül olduğunu ifade eden Prof. Dr. BülentÖzin, şöyle devam etti:"Kalp hastalarının yarıya yakını ani ölümle kaybediliyor. Bunlar şikayetler başladıktan sonra bir saat içerisinde gelişen ani beklenmedik ölümlerdir. Bunların yüzde 80 ve üzeri ritim bozukluklarından kaynaklanır. Ritim bozuklukları tekleme şeklinde gelen şikayetlerle ölüme kadar varan yakınmalarla ortaya çıkabilir. Çoğu iyi huylu ama bazıları çok ciddi problemlere neden olabilir. Atriyal fibrilasyon en sık görülen kalıcı ritim bozuklukları arasında yer alıyor. Tek başına öldürmese de özellikle eşlik eden kalp hastalıkları varsa daha fazla ölüm ya da ileri evre hastalıklara neden olabilir. Hastalık kalp içerisinde pıhtılaşmaya neden oluyor. Felçlerin en önemli nedeni atriyal fibrilasyona bağlı pıhtılardır."Bu tür hastalarda ilaçların çok fazla işe yaramayabileceğini anlatan Prof. Dr. BülentÖzin, anjiyo benzeri yöntemlerle değişik yerlerden kalbin içine girilerek yakma ya da dondurma yöntemiyle kalp ritim bozukluklarının tedavi edilebileceğini kaydetti.