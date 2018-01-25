Kamboçya’da balon balığı zehirledi

3 TÜRÜ ZEHİRLİ

BALON BALIĞININ ZEHİRLEME BELİRTİLERİ

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Balon balığı Antalya Körfezi'nde ortaya çıktı

Balon balığı nedir?

Mine Bozkurt

Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, denizde tuttuğu 6 kilogram ağırlığındaki balon balığını yiyen 36 yaşındaki balıkçının zehirlenerek yaşamını yitirdiği bildirildi.Açıklamada, balıktan yiyen diğer 9 kişinin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Zehirlenen 10 kişinin de Koh Kong kentinin Koh Sdach köyünden olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kamboçya sularında bulunan 10 çeşit balon balığından 3’ünün zehirli olduğu vurgulandı.Zehirlenme belirtileri genellikle balon balığının tüketiminden 20 dakika ila 2 saat içinde uyuşukluk, ağız çevresinde karıncalanma, mide bulantısı ve kusma şeklinde ortaya çıkabiliyor.Felç, bilinç kaybı, solunum yetmezliği gibi daha ciddi belirtilerin de görülebildiği balon balığı zehirlenmesi, bazen ölümle de sonuçlanabiliyor.Bilimsel adı "lagocephalus lagocephalus" olan, aslında tropikal sularda yaşayan ve Antalya'da ilk kez görülen okyanus balon balığı, balıkçılar tarafından parakete yöntemiyle 160 metre derinlikte yakalanmıştı.