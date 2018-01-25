Kamboçya’da balon balığı zehirledi

Kamboçya’da, ölümcül nörotoksin içeren bir çeşit balon balığı yiyen bir balıkçı öldü, 9 kişi tedavi altına alındı

Kamboçya’da balon balığı zehirledi
Kyodo ajansının haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, denizde tuttuğu 6 kilogram ağırlığındaki balon balığını yiyen 36 yaşındaki balıkçının zehirlenerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, balıktan yiyen diğer 9 kişinin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

3 TÜRÜ ZEHİRLİ


Zehirlenen 10 kişinin de Koh Kong kentinin Koh Sdach köyünden olduğunun kaydedildiği açıklamada, Kamboçya sularında bulunan 10 çeşit balon balığından 3’ünün zehirli olduğu vurgulandı.

BALON BALIĞININ ZEHİRLEME BELİRTİLERİ


Zehirlenme belirtileri genellikle balon balığının tüketiminden 20 dakika ila 2 saat içinde uyuşukluk, ağız çevresinde karıncalanma, mide bulantısı ve kusma şeklinde ortaya çıkabiliyor.

Felç, bilinç kaybı, solunum yetmezliği gibi daha ciddi belirtilerin de görülebildiği balon balığı zehirlenmesi, bazen ölümle de sonuçlanabiliyor.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Bilimsel adı "lagocephalus lagocephalus" olan, aslında tropikal sularda yaşayan ve Antalya'da ilk kez görülen okyanus balon balığı, balıkçılar tarafından parakete yöntemiyle 160 metre derinlikte yakalanmıştı.


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