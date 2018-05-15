Kamu Başdenetçisi Malkoç: Bunlar insanlığın yüz karası

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin, "Terör devleti ve işgalci İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, engelli ve yaşlı demeden masum insanları hunharca katletmesinin sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır. Dünya tarihi çok zalimler görmüştür. Ancak bunlar hak ve hukuk tarihine 'insanlığın yüz karası' olarak geçmişlerdir." ifadesini kullandı.

Malkoç, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de aldığı tek taraflı bir kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığını hatırlattı.

Bunun egemen bir ülkenin büyükelçilik taşımasının ötesinde, dünya barışını ve insan haklarını ilgilendiren ağır sonuçları olan bir karar olduğunun altını çizen Şeref Malkoç, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs'ün, İslam'a, Hristiyanlığa ve Yahudiliğe inananlar için "kutsal kent" olduğunu vurguladı.

Malkoç, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Toplantısı'nda alınan Kudüs kararı ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 128 ülkenin kabul oyu verdiği Kudüs'ün özel statüsünün korunmasına yönelik kararının, ABD'nin ve İsrail'in attığı bu gayrimeşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

ABD'nin bu sorumsuz kararı sonucunda Gazze'deki protesto gösterilerinde sivil Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu haklarını arayan 59 Filistinlinin şehit edilmesinin, İsrail'in insanlık sayfasına düşen yeni bir kara leke olduğunu ifade eden Şeref Malkoç, şunları kaydetti:

"Terör devleti ve işgalci İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, engelli ve yaşlı demeden masum insanları hunharca katletmesinin sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır. Dünya tarihi çok zalimler görmüştür. Ancak bunlar hak ve hukuk tarihine 'insanlığın yüz karası' olarak geçmişlerdir. Şimdi Netanyahu ve Trump, Hitler'in rolüne soyunmaktadır. Hukuk, adalet, insanlık, vicdan kazanacak, Kudüs, Filistin devletinin başkenti olarak kalacaktır. Dünya, Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, bütün vicdan sahiplerini, insan hakları örgütlerini, dünya ombudsmanlarını insanlığın kalbi olan Kudüs'te yaşanan bu açık insan hakkı ihlaline karşı seslerini daha gür bir şekilde çıkarmaya, kınamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz.

İsrail'in, ABD yönetiminin gözü önünde uyguladığı insanlık dışı bu katliamı kınıyor, şehit Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."