Kamu çalışanlarının ülke içinde tatil yapmaları özendirilecek



1 YIL ÖDEMESİZ KREDİ TALEBİ

Adem Özdoğan

Turizm sektörü, turist getiren seyahat acentelerine kişi başı en az 20 euro verilmesini, getirdikleri döviz oranında düşük faizli kredi imkânı sunulmasını ve kamu çalışanlarının ülke içinde tatil yapmalarının özendirilmesini istiyor.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) önceki gün Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıda, Başbakan Binali Yıldırım’a turizm sektörünün taleplerini içeren bir rapor sundu. Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin hazırladığı raporda, yurtdışından turist getiren A grubu seyahat acentelerine kişi başı en az 20 Euro verilmesi başta olmak üzere şu talepler yer aldı.Turizm sektöründe KDV, tüm hizmetler için tek bir oran olarak uygulansın.Turizm taşımacılığında, taşımanın Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli işletmelerle sözleşme yapılması durumunda yakıttan ÖTV alınmasın.Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi kapsamına tüm turizm sektörü dahil edilsin.Kamu çalışanlarına destek verilerek ülke içinde tatil yapmaları özendirilsin.Kamu kurumları ve belediyelerin düzenleyeceği geziler, işletme belgeli acenteler aracılığıyla yapılsın, kokartlı rehberler kullanılsın.Yurtdışından yolcu getiren A grubu seyahat acentelerine getirdikleri turist sayısına bakılmaksızın kişi başı en az 20 euro destek sağlansın.Aksaklıkların hızlı çözülmesi amacıyla bakanlıklar arası turizm komisyonu kurulsun.Kalkınma Bankası kaynaklı seyahat acentelerinin bir yıl önce getirdiği Dövizin belli bir oranında düşük faizli bir yıl ödemesiz 3-5 yıl vadeli kredi verilsin.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtım bütçesi artırılsın.Ulaştırma Bakanlığı, turist taşımacılığı yapan araçları, ticari taşıma yapan araçlardan farklı bir kategoride değerlendirsin.Sağlık turizmi faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik olarak seyahat acentelerine vergi kolaylıkları sağlansın.