Kamuda F klavye dönemi!

10 PARMAĞA UYGUN

SATIŞLAR ARTAR MI?

Q KLAVYEDEN DAHA HIZLI

Adem Özdoğan

Türkiye’de bilgisayarda dilimize en uygun harf dizilimine sahip ‘F klavye’nin kamuda 2018 yılı başı itibariyle kullanımı zorunlu hale geldi. Ak Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem’in girişimleri sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyeye kademeli olarak geçiş yaşanıyor.Erdem, 2018 başı itibariye kamuda bilgisayarlarda F klavye döneminin başladığını söyledi. Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) alımlarını F klavye olarak yaptığını dile getiren Erdem, “Şu anda hangi kurumda ne kadarlık bir geçiş yaşandığını bilmiyoruz. Ama bu konuda ciddi bir duyarlılık olduğunu görüyoruz” dedi.“Q klavye 1850’lerde keşfedildi. Her dil için zor bir klavye. F klavye ise ondan yüz yıl sonra 1955’lerde Türkiye’de çıkarıldı. En hızlı yazabilmek için düzenlendi. On parmak olarak hiç bakmadan yazmaya uygun. Bilgisayarın daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bakmadan, düşünmeden yazıyorsunuz. Göz sağlığı açısından da önemli. Ekrana daha az bakmanıza olanak tanıyor. Ortopedik olarak da kullanıcıları arasında daha az soruna neden oluyor. Kamuda ve bireysel kullanımda bir an önce herkesin bu klavyeye geçmesini bekliyoruz.”“F klavyenin tanıtımı yapılıp özel sektörde de kullanımı artırılmalı. Fatih Projesi kapsamında öğrencilerin F klavye kullanımı artacaktır. Belediyelerin öğrencilere verdiği bilgisayarlar da F klavyeye sahip. Ancak şu anda ülkemizde F klavye kullanımı sadece yüzde 5’e yakın seviyelerde. Yerli bilgisayar markaları bu konuda mesafe kat etmeli.”- F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener. F klavye, 20 Ekim 1955’te Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onaylandı.- F klavye, Türkçe’nin teknik özellikleri ve parmakların kombinasyonuna göre yapıldı.- Hızlı yazmak için sık kullanılan harfler klavyenin ortasında, az kullanılanlar kenarlarda sıralandı. Sağ tarafa ünsüz, sola ünlü harfler yerleştirildi.- Araştırmalarda, F klavyenin Q klavyeden yüzde 11 daha hızlı olduğu saptandı. Günümüz Türkçesine göre F klavyede birkaç tuşun yerinin değiştirilmesi sonucu Q klavyeye göre yüzde 46 daha çabuk yazılabileceği de görüldü.- F klavyede parmakların yeri değiştirilmeden sadece orta sıradaki 8 harfle Türkçe metnin yüzde 55’i yazılabiliyor.- Prof. Dr. Firdevs Güneş’in araştırmasına göre, F klavyede Türkçe metinleri yazarken sağ el yüzde 51, sol el ise yüzde 49 oranında kullanılıyor. Bu durum her iki beyin yarım küresinin de yazma sürecine dengeli katılmasını sağlıyor.