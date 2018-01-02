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Kamuya 40 bin memur

İşsizliği azaltabilmek için başlatılan istihdam seferberliğinde, özel sektörün yanında kamu da gayret gösteriyor. 2018’de kamuya 110 bin yeni kişi alınacak. Kadrosu belli olan bazı bakanlıkların alacağı kişi sayısı, 40 bini aşıyor

02 Ocak 2018, Salı 09:05
Kamuya 40 bin memur
Gülten Uğurlu

Türkiye’de işsizlik oranı çok yüksek. Eylül itibarıyla yüzde 10.6. Ekonominin iyi gidip gitmediğinin en önemli göstergelerinden birisi olan işsizliği azaltabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde, geçen yıl istihdam seferberliği başlatıldı. Artı 1 istihdam yaratana teşvikler verildi. 2018’de de artı 2 istihdam yaratana yeni teşvikler yolda. İşsizlikte hedef tek hane.


DEVAMI GELECEK


Özel sektör ile birlikte yürütülen bu gayretlerin yanında, kamuya da yeni alımlar sürecek. Pek çok bakanlık, bu yıl yeni istihdam için kadro açtı. Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde 2018’de kamuya 110 bin kişi daha alınacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın devamında bazı bakanlıkların kaç kişi alacağına ilişkin bilgiler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmen duyurulan kadro 40 bini aşıyor.



 
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