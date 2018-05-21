Kamyon bir anda alevler içerisinde kaldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde seyir halindeki kamyon bilinmeyen bir nedenden alev aldı

21 Mayıs 2018, Pazartesi 20:01
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Gündüz saatlerinde Çeşme’den İzmir istikametine giden toprak yüklü kamyonun sürücü bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

ARACI KENARA ÇEKTİ

İsmi öğrenilemeyen şoför, otoyolun kenarına çektiği kamyondan inip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. 

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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