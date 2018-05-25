Kamyona yakıt doldurmak isterken otomobil çarptı: 1 ölü

Kaza, Gebze D-100 Karayolu Jandarma Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil Atalmış(53) ve Ali İhsan Narcı (35) 27 VY 415 plakalı kamyona yakıt ikmali yapmak için sağ şeritte durdu. Bu esnada İlkay D. idaresindeki 41 UV 988 plakalı otomobil kamyona binecekleri sırada Adil Atalmış ve Ali İhsan Narcı’ya çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adil Atalmış burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otomobil sürücüsü İlkay D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.