Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden Resul Keleş'in (25) kullandığı 61 LT 856 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Hacıemin Mahallesi'nde Harşit Çayı'na düştü.





Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhanene Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekipleri, sürücü Keleş ile yanında bulunan kardeşi Gökhan Keleş'i (29) yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkardı.





112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





AA