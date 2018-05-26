Kamyonette otururken kolu koptu
Bursa’da seyir halindeki bir kamyonetin açılan kapağının çarpması sonucu, yol kenarında park halindeki kamyonun içinde oturan sürücü kolunu kaybetti
Kaza, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karacabey Caddesi üzerinde meydana geldi.
Şehir merkezine doğru gitmekte olan Serdar K. (18) yönetimindeki kamyonetin kasasının yan kapağı açıldı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN KOLU KOPTU
Seyir halindeyken açılan kapak, yol kenarında park halinde bulunan kamyonun içindeki Süleyman Ş’nin camın dışında duran koluna çarptı.
Şiddetli şekilde çarpan kapak kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kolunu kaybetmesine sebep oldu.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Süleyman Ş, daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.