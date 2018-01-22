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'Kan bağışı yaptığı için geç kalınca işten attılar' iddiası

Antalya’da yaşayan 27 yaşındaki Yüksel Duman, lösemi hastası 2 yaşındaki bir çocuğa kan vermesi nedeniyle mesaisine gecikince işinden olduğunu iddia etti

22 Ocak 2018, Pazartesi 13:47
'Kan bağışı yaptığı için geç kalınca işten attılar' iddiası
Antalya Kepez'de yaşayan ve kent merkezindeki bir otelde teknik servis bölümünde çalışan Yüksel Duman, 10 gün önce kan bağışında bulunduğu 2 yaşındaki lösemi hastası çocuğa bir kez daha kan verdi. Bu kez kan verince fenalaşan ve 1 saat acil serviste yatmak zorunda kalan Yüksel Duman, 16.00’daki mesaisine 1.5 saat gecikmeli ulaştı. Bu gecikmeyi o gece fazladan 1.5 saat çalışarak kapatan Yüksel Duman’a ertesi gün telefonla otele gelmesi istendi. İnsan kaynaklarına başvuran Yüksel Duman’a 1 yıllık çalışma süresinin dolmasına 5 gün kala ‘düşük performans’ diyerek iş akdine son verildi.

'BİR YILIMIN DOLMASINA 5 GÜN KALA BUNU YAPTILAR'

Bir seneye yakın çalıştığı iş yerinden haksız yere çıkarıldığını ileri süren Yüksel Duman, "2 yaşında lösemi tedavisi gören bir çocuğa 4 gün arayla iki kez kan verdim. Ailesi destek istedi, ben de kıramadım. Son gittiğimde kan verdikten sonra bayıldım. Acilde bir saate yakın kaldım. 16.00’da başlamam gereken mesaime 17.30 gibi başladım. Geç kaldım diye  teknik müdür fırça attı. ‘Önce iş, sonra sağlık’ dedi. Mesaimi fazlasıyla bitirdim. Sabah arkadaşlarım aradı, ‘Çıkışın verilecekmiş otele gel’ dedi. Otele gittim, insan kaynaklarının verdiği çıkış kağıdında "Düşük performans’ yazıyordu.  Böyle bir şey asla olamaz. Eğer düşük performanssa bunu birkaç ay içinde söylenmesi gerekirdi. Yılımın dolmasına 5 gün kala bunu yapmaları çok enteresan" dedi.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Kan verdiği için işini kaybettiğini ama tekrar o çocuğun kana ihtiyacı olsa yine verirdim diyen Yüksel Duman, "Pişman değilim. Kalbimden yüzde 5 oranında engelli sağlık kurulu raporum var. Zaten zor iş buluyordum. Sezon açılıyor, birkaç yere iş başvurusu yapacağım. Geçindirmem gereken ailem ve ödemem gereken ev kredi borcum var. Otel hakkında hukuki işlem başlatmayı düşünüyorum" dedi.

 


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