Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Nazlı Erdol

'dan'e (DTÖ) gönderilen şikayet dosyasında,'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dönük gümrük vergisi uygulamalarından da şikayet edildi.ABD Ticaret Temsilcisi, bu şikayete cevap olarak yaptığı açıklamada, Kanada'nın kendi vatandaşlarına zarar verdiğini belirtti.Lighthizer, “'nın iddiaları temelsizdir ve sadece bu ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ticarete bağlılığı konusundanin güvenini azaltır." ifadesini kullandı.