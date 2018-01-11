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Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Kanada, anti-damping vergisi koyarak ticaret kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etti

11 Ocak 2018, Perşembe 17:05
Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
Kanada'dan Dünya Ticaret Örgütün'e (DTÖ) gönderilen şikayet dosyasında, ABD'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dönük gümrük vergisi uygulamalarından da şikayet edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu şikayete cevap olarak yaptığı açıklamada, Kanada'nın kendi vatandaşlarına zarar verdiğini belirtti.

Lighthizer, “Kanada'nın iddiaları temelsizdir ve sadece bu ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ticarete bağlılığı konusunda ABD'nin güvenini azaltır." ifadesini kullandı.

AA


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