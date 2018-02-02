Kanada'da helikopter düştü: 3 ölü

HELİKOPTERDEKİ 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DÜŞÜŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Mine Bozkurt

Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier’in yaptığı açıklamaya göre olay, Montreal'in yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusundaki Drummondville'de meydana geldi.Sözcü Fournier olayda, helikopter pilotu Jean-Claude Mailhot ile kızı Jeannie Mailhot ve Nathalie Desrosiers'in hayatını kaybettiğini belirtti.Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, Robinson 44 tipi 4 kişilik helikopterin özel bir şirkete ait olduğunu söyledi.Polis yetkilileri helikopterin düşmesine neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı.Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlattı.