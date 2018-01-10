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Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, "Kanada, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması için yapılan toplantıyı desteklemektedir" dedi

Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında başlayan diplomatik görüşmelerden memnun olduklarını ve bu çabaları desteklediklerini bildirdi.

Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Güney Kore ile Kuzey Kore arasında görüşmelerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin tehlikeli ve yasa dışı eylemlerine karşı gelecek hafta Kanada ve ABD'nin ortak ev sahipliğinde zirve düzenleneceğini hatırlatan Freeland, birçok ülkeden dışişleri bakanlarının güvenli, müreffeh ve nükleerden arındırılmış Kore Yarımadası için bir araya geleceğini vurguladı.
 

"Kuzey Kore krizine diplomatik bir çözüm gerekli"


Bakan Freeland, şunları kaydetti:

"Kanada, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılması, olimpiyat iş birliğinin tartışılması ve askeri gerginliğin hafifletilmesi için yapılan toplantıyı desteklemektedir. Güney Kore'nin, Kuzey Kore'yi 2018 Kış Olimpiyatları'na dahil etme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Kuzey Kore krizine diplomatik bir çözümün gerekli ve mümkün olduğuna inanıyoruz. Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını doğrulanabilir ve geri dönüşü olmayan şekilde terk etmesi yönünde baskı uygulayan yaptırımlar dahil olmak üzere bu acil uluslararası güvenlik tehdidine karşı bölgesel ve uluslararası çabaları tam olarak destekliyoruz."

AA


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