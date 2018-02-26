Kanada'dan Suriye'de ateşkes çağrısı

Serap Belovacıklı

Kanada, Suriye'de ilan edilen ateşkese derhal uyulmasını istedi.Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına işaret edilerek, "BMGK'nin Doğu Guta da dahil olmak üzere Suriye'de insani ateşkes konusundaki kararının tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Bütün tarafların, sivillerin katledilmesini durdurmak ve insani yardım malzemelerinin teslim edilmesine izin vermek için koşulsuz olarak ateşkese saygı göstermesi hayati önem taşıyor.'' ifadesi kullanıldı.Dışişleri Bakanlığına ulaşan raporlara göre ateşkesin, üzerinde mutabık kalındıktan 48 saat sonra ihlal edildiği ve bu konuda ciddi endişelerin olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Esed rejimi ve müttefikleri olan Rusya ve İran'ın yaklaşımını kınıyoruz. Rejim, okullar ve hastaneler gibi sivilleri ve kamu hizmetlerini hedef aldı. Kuşatma ve açlık taktikleri ile kimyasal silahlar ve varil bombaları kullandı. Kanada, Beyaz Kasklar dahil Doğu Guta'da acil müdahale eden gruplara fon sağlıyor. Hayat kurtarmak için çalışanların cesaretini kutluyoruz. Sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukukta zorunluluktur."