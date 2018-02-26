Kanada'dan Suriye'de ateşkes çağrısı

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, BMGK'nin Suriye'de ilan ettiği ateşkese derhal uyulması çağrısında bulundu.

Kanada'dan Suriye'de ateşkes çağrısı
Kanada, Suriye'de ilan edilen ateşkese derhal uyulmasını istedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararına işaret edilerek, "BMGK'nin Doğu Guta da dahil olmak üzere Suriye'de insani ateşkes konusundaki kararının tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Bütün tarafların, sivillerin katledilmesini durdurmak ve insani yardım malzemelerinin teslim edilmesine izin vermek için koşulsuz olarak ateşkese saygı göstermesi hayati önem taşıyor.'' ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığına ulaşan raporlara göre ateşkesin, üzerinde mutabık kalındıktan 48 saat sonra ihlal edildiği ve bu konuda ciddi endişelerin olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esed rejimi ve müttefikleri olan Rusya ve İran'ın yaklaşımını kınıyoruz. Rejim, okullar ve hastaneler gibi sivilleri ve kamu hizmetlerini hedef aldı. Kuşatma ve açlık taktikleri ile kimyasal silahlar ve varil bombaları kullandı. Kanada, Beyaz Kasklar dahil Doğu Guta'da acil müdahale eden gruplara fon sağlıyor. Hayat kurtarmak için çalışanların cesaretini kutluyoruz. Sivillerin korunması, uluslararası insancıl hukukta zorunluluktur."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Lavrov: Suriye'deki ateşkes taraflar anlaşınca başlayacak

Lavrov: Suriye'deki ateşkes taraflar anlaşınca başlayacak
KFC'nin ilginç 'tavuk' özrü

KFC'nin ilginç 'tavuk' özrü
Mısır'da çocuk katilleri idam edildi

Mısır'da çocuk katilleri idam edildi
Azerbaycan Hocalı Katliamı için adalet arıyor! Hocali Katliamı nedir?

Azerbaycan Hocalı Katliamı için adalet arıyor! Hocali Katliamı nedir?
Roma'ya 6 yıl sonra ilk kar yağdı, ordu göreve çağrıldı

Roma'ya 6 yıl sonra ilk kar yağdı, ordu göreve çağrıldı
Roma'ya 6 yıl sonra kar yağınca ordu göreve çağrıldı

Roma'ya 6 yıl sonra kar yağınca ordu göreve çağrıldı
Kahraman müşteri tezgahtara gaz sıkan soyguncuyu yakaladı

Kahraman müşteri tezgahtara gaz sıkan soyguncuyu yakaladı
IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay uzatıldı

IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay uzatıldı
Amazon Türkiye'ye ne zaman geliyor? Tarih belli oldu

Amazon Türkiye'ye ne zaman geliyor? Tarih belli oldu
NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı

NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
AB'den Myanmar ordusuna kınama

AB'den Myanmar ordusuna kınama