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Kanada eksi 44 dereceyi gördü: Bir kişi donarak yaşamını yitirdi

Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği Kanada'da bir kişinin sokakta donarak yaşamını yitirdiği bildirildi

Kanada eksi 44 dereceyi gördü: Bir kişi donarak yaşamını yitirdi
Quebec City Polis Sözcüsü Cyndi Pare, Ouebec eyaletinin başkenti Quebec City'de, kentin Limoilou Mahallesindeki bir binanın dışında Real Charron (57) adındaki kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Charron'un hipotermiden öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Pare, otopsi sonuçlarını beklediklerini ifade etti. Chicago'da dondurucu soğuk: '30 dakikadan fazla dışarıda kalmayın' uyarısı Bu arada, dondurucu kış şartlarının etkili olduğu ülkede, hava sıcaklığı bazı kentlerde eksi 44 dereceye kadar düştü.



Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, hissedilen hava sıcaklığının, Quebec'e bağlı Montreal'de  eksi 44, Saskatchewan'ın Saskatoon kentinde eksi 40, Quebec City'de eksi 38 ve British Columbia eyaletine bağlı Kootenay bölgesinde de eksi 40 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Yetkililer, halkı, aşırı soğuğun neden olduğu don ısırması ve hipotermi gibi durumlarla nefes, göğüs ağrısı ve kas ağrıları ve halsizlik, uyuşukluk, el ve ayak parmaklarının renginde değişiklik gibi semptomların görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği konusunda uyardı. ​Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarıda kalınmaması çağrısı yaptı.

Dondurucu soğukların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
 

5 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI


Nova Scotia eyaletinde bir süre önce etkili olan kar fırtınası nedeniyle 5 bin 500 ev elektriksiz kaldı. Sıcaklığın —30 dereceye kadar düştüğü eyalette, ısınma ve barınma sorunu olanlar geçici barınma merkezlerine alındı, dört ayrı bölgede barınma ve ısınma merkezi açıldı. Halifax Stanfield Havaalanı'nda sefer iptallerinin yaşandığı belirtildi. Halifax Atlantik Limanı hizmete kapatılırken, kentteki feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemiyor.
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