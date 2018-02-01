Kanada milli marşına 'cinsiyet' düzenlemesi... O söz değiştirildi

Kanada milli marşındaki "bütün oğulların emrinde" ifadesi, cinsiyetçi söylem içerdiği gerekçesiyle "hepimizin emrinde (in all of us command)" şeklinde değiştirildi

01 Şubat 2018, Perşembe 09:46
Kanada milli marşına 'cinsiyet' düzenlemesi... O söz değiştirildi
Kanada Senatosu'nun dün akşamki oturumunda kabul edilen tasarıda milli marşın ikinci satırında yer alan "bütün oğulların emrinde (in all thy sons command)" ifadesi, "hepimizin emrinde (in all of us command)" şeklinde yeniden düzenlendi.

Tasarı, milletvekili seçildikten birkaç ay sonra hayatını kaybeden Liberal Parti Ottawa Milletvekili Mauril Belanger tarafından hazırlanmıştı.

KRALİÇENİN ONAYLAMASI GEREKİYOR

Robert Stanley Weir’in 1908 yılında  yazdığı "O Canada" adlı milli marş hakkında 30 yıldır süren cinsiyetçi söylem içerdiği tartışmaları da kabul edilen yeni haliyle sona erdi.

Kanada milli marşında yapılan değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından onaylanması gerekiyor.

 


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