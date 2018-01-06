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Kanada'nın Toronto kentinde havalimanında uçaklar çarpıştı

Kanada'nın Toronto kentinde havalimanına inen bir yolcu uçağına bir başka uçak çarptı. 

Kanada'nın Toronto kentinde havalimanında uçaklar çarpıştı
WestJet havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak, 168 yolcusu ve altı mürettebatıyla körük için bekliyordu. Bu sırada Sunwing havayollarına ait bir uçak, bekleyen uçağa çarptı. Çarpışma sonucunda içinde yolcu bulunmayan Sunwing uçağının kuyruk tarafı alev alıp yandı. WestJet uçağında ise yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi. Yolcu uçağının Meksika Cancun'dan Toronto'ya geldiği bildiriliyor. Pearson Havalimanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın Terminal 3'te gerçekleştiğini ve tüm yolcuların tahliye edildiğini duyurdu.


Kanada ve ABD'nin doğu kıyıları kutup soğukları yaşıyor. Uçakların çarpıştığı sırada dışarıda hava sıcaklığı eksi 21 dereceydi.


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