Kanada polisi, olayda en az 15 yaralı bulunduğunu açıklarken, patlamanın 'Bombay Bhel' isimli bir Hint restoranında gerçekleştiği ifade edildi.

"ŞÜPHELİ" NİTELENDİRİLDİ

Patlamanın nedeni bilinmezken, Kanada polisi patlamayı ilk etapta 'şüpheli' olarak nitelendirdi. Daha sonra yapılan açıklamada ise iki erkek şüphelinin restorana patlayıcı bırakarak kaçtığı açıklandı. Patlamanın restoranın hangi bölgesinde gerçekleştiği ve patlama anında restoranda kaç kişinin bulunduğu da henüz belirtilmedi. Öte yandan, sosyal medyada restorana el yapımı patlayıcı madde bıraktığı öne sürülen iki kişiye ait görüntüler paylaşıldı.