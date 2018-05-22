Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili "Maduro rejimi, seçimlerin uluslararası demokratik özgürlük ve doğruluk standartlarını karşılamasını temin etmek için herhangi ciddi bir adım atmakta isteksiz davrandı." açıklamasını yaptı.

Freeland, Kanada'nın Caracas'ta bundan böyle maslahatgüzar seviyesinde temsil edileceğini ve ülkesinin aynı zamanda Venezuela ile askeri ilişkilere yasak getirdiğini kaydetti.

KANADA VENEZUELA İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ SINIRLAYAN 14 ÜLKEDEN BİRİ

Kanada, pazar günü yapılan seçimlerden sonra Amerika kıtasında Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sınırlayan 14 ülkeden biri oldu.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini bildirmişti.