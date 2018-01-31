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Kanadalı bir girişimci Bitcoin ile tarım yapıyor

Bitcoin ve kripto para birimleri son dönemde dünyayı kasıp kavuruyor. Bu sanal paraları üretmek için hem yatırım hem de büyük bir enerji gerekiyor. Bruce Hardy adındaki Kanadalı bir girşimciyse kripto para üretimi sonrası ortaya çıkan ısının israf olmasını engellemek için farklı bir yöntem buldu

Kanadalı bir girişimci Bitcoin ile tarım yapıyor
Kanadalı girişimci Bruce Hardy, kripto para madenciliği sırasında ortaya çıkan ısıdan faydalanmanın bir yolunu buldu.

Bitcoin üreten 100 bilgisayarın ısısı, binlerce metrekarelik bir binayı ısıtmakta kullanılıyor. Sabit tutulan sıcaklıkla, bina aynı bir sera işlevi görüyor.


BITCOIN SİSTEMLERİNİ EV ISINSIN DİYE KALORİFER PETEKLERİNİN İÇİNE KOYUYORLAR


Kanadalı ekip Bitcoin üretiminden açığa çıkan ısıyla alabalık tanklarını ideal ısıda tutuyor. Isınma için ek hiçbir ödeme yapmadıklarını söylüyor.



NTV'nin haberine göre İstatistikler dünyada kripto para üretiminde kullanılan enerjinin ortalama bir Avrupa ülkesinde tüketilen elektrik kadar olduğunu gösteriyor.

Daha önce de bazı girişimciler Bitcoin üreten sistemleri kalorifer peteklerinin içine koyarak evlerin ısıtılması için alternatif bir yöntem geliştirmişti.


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