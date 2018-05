Kanal D Ana haber koltuğu Buket Aydın'a emanet

"MUTLULUK VERİCİ"

Erdinç Şahin

Gündemin önemli notlarının ve sıcak gelişmelerinin ekrana aktarılacağısunumuyla hafta içi her gün saat 18.45’te izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.ile ekranda olacak olması ile ilgili “Değişimi hep çok sevdim, hayatım boyunca değişimin, devinimin peşinde oldum. Kanal D’de, haberdeki bu değişimin içinde olmak mutluluk verici. Hayatın her alanından haber diyebileceğimiz her şeyi toplayacağız, ekranlarda izleyiciye sunacağız. Çok daha geniş bir kitleye hitap edecek olmak bana büyük heyecan veriyor. Kanal D izleyicileri de bu heyecana ortak olursa ne mutlu bana…” dedi.Kanal D Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.45’te Kanal D’de