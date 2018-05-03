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Kanal D Ana haber koltuğu Buket Aydın'a emanet

Tecrübeli haber spikeri Buket Aydın, 7 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

Kanal D Ana haber koltuğu Buket Aydın'a emanet
Gündemin önemli notlarının ve sıcak gelişmelerinin ekrana aktarılacağı Kanal D Ana Haber, artık Buket Aydın’ın sunumuyla hafta içi her gün saat 18.45’te izleyici karşısına çıkmaya devam edecek.
 

"MUTLULUK VERİCİ"


Buket Aydın, Kanal D Ana Haber ile ekranda olacak olması ile ilgili “Değişimi hep çok sevdim, hayatım boyunca değişimin, devinimin peşinde oldum. Kanal D’de, haberdeki bu değişimin içinde olmak mutluluk verici. Hayatın her alanından haber diyebileceğimiz her şeyi toplayacağız, ekranlarda izleyiciye sunacağız. Çok daha geniş bir kitleye hitap edecek olmak bana büyük heyecan veriyor. Kanal D izleyicileri de bu heyecana ortak olursa ne mutlu bana…” dedi. 

Kanal D Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.45’te Kanal D’de


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