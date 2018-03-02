Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kanal D Beyaz Show bu akşam neden yok? (Yeni bölüm ne zaman)

Beyaz Show bu akşam neden yok sorusu izleyiciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri oldu. Kanal D'nin uzun soluklu talk show programı Beyaz Show bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Beyaz Show'un bu hafta neden yayınlanmayacağıyla ilgili programın sunucusu Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

02 Mart 2018, Cuma 17:44
Kanal D Beyaz Show bu akşam neden yok? (Yeni bölüm ne zaman)
Beyaz Show bu akşam var mı yok mu, neden yok? soruları üzerine açıklama geldi. Kanal D’nin her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen sevilen talk show programı Beyaz Show bu akşam yine çok konuşulacak bir program ile ekrana gelecekti, ancak Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili açıklama yapan Beyazıt Öztürk “Çok üzgünüz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin. “dedi.

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyaz Show yeni bölümü ile 09 Mart Cuma akşamı Kanal D’de.

beyaz show, neden yok 

BEYAZ SHOW SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferhat Göçer, programın giriş bölümünde kendi şarkılarından yaptığı potpuriyle hızlı bir giriş yapmış oldu ve dinleyen herkesi mest etti. Beyaz, Hafta içi gönderdikleri mesajlarla hem Ferhat Göçer’i hem de Evrim Akın’ı baskı altına alan Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarının yaptıklarını açıkladı. Miray ve Boran’ın arasına kimsenin oturmamasını tembihleyen hayranların istediği şeyin tam tersini yapan Beyaz, herkesi güldürdü. Evrim Akın’ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” programında yer alan çocukların söylediklerinden ve anlattıklarından derlenen VTR, izleyen herkese kahkaha attırdı. “Vatanım Sensin” dizisinin Hilal ve Leon’u Miray Daner’le Boran Kuzum’un hakkında bilinmeyenleri stüdyoda ve ekran başında dinleyen herkesi şaşırttı. “Vatanım Sensin” dizisindeki Hilal ve Leon’un sahnelerinden derlenen ve dudak hareketleriyle Serdar Ortaç şarkısını söyledikleri VTR, başta Miray Daner ve Boran Kuzum olmak üzere herkesi kahkaha krizine soktu. Geçtiğimiz dönemde amatör küme maçında 35 gol yiyen ve videosu sosyal medyada fenomen olan Muhammet Ayrıçay anlattıklarıyla ve yaşadıklarıyla herkesi hem hayret ettirdi hem de güldürdü.
Evrim Akın gece boyunca hem güzelliğiyle hem de tarzıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
Ferhat Göçer birbirinden güzel şarkılarıyla geceye renk katarken, herkesi bir kez daha kendine hayran bıraktı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yuvamdaki Düşman neden bitti! Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final

Yuvamdaki Düşman neden bitti! Yuvamdaki Düşman 6. bölüm final
Kalbimdeki Deniz final yapıyor! Kalbimdeki Deniz neden bitiyor?

Kalbimdeki Deniz final yapıyor! Kalbimdeki Deniz neden bitiyor?
Star TV İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle

Star TV İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izle
İstanbullu Gelin 39. bölüm! Süreyya'nın hamile sahnesi

İstanbullu Gelin 39. bölüm! Süreyya'nın hamile sahnesi
Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?

Survivor 2018'de Ecem neden diskalifiye oldu?
Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı yayında (ATV son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 6. bölüm ve 7. bölüm fragmanı yayında (ATV son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 108. bölüm 2. fragmanı! Turgut Alp ölüyor mu?

Diriliş Ertuğrul 108. bölüm 2. fragmanı! Turgut Alp ölüyor mu?
Tehlikeli Karım dizisi oyuncuları kimler?

Tehlikeli Karım dizisi oyuncuları kimler?
Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?

Survivor Ecem Karaağaç nerede? Survivor Ecem neden yok?
Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (Star Tv son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 18. bölüm (Star Tv son bölüm izle)
Börü dizisi nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?

Börü dizisi nerede çekiliyor? Dizi oyuncuları kimler?