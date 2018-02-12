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Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Haluk'u elde etmek için uğraşan Tutku Emre'ye ulaşmaya çalışıyor. Akıllara Havuç Çocuklar Duymasın'a geri mi dönüyor? sorusunu da beraberinde getirdi. Kanal D Çocuklar DUymasın 28. yeni bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Ayrıntılarıyla son bilgiler haberimizde... 
 

12 Şubat 2018, Pazartesi 16:11
Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Çocuklar Duymasın'ın 28. bölüm fragmanı yayınlandı ? Sorusu haber sitemizde cevap buldu. Ekranlara geldiği ilk günden beri hatrı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Çocuklar Duymasın'ın yeni son bölümünde izleyicileri meraklandıran bir ilk sahne de ekranlara geldi. Dizi de lakabı Havuç olan Emre geri dönüyor (Furkan Kızılay). 28. bölüm fragmanında sinyalleri verildi.


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ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşadığı son olaydan sonra Tutku rahat durmuyor ve ortalığı yine karıştırmayı başarıyor! Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de!
Tutku'ya oyun oyanayan Meltem, evliliğini kurtarmayı başarıyor fakat Tutku yaşadıklarının öcünü almak için harekete geçiyor! İntikam ateşiyle yanıp tutşan Tutku, Meltem ile Haluk'u ayırmak için bu kez de ikilinin oğlu Emre'ye ulaşmanın yollarını arıyor.

Diğer taraftan Meltem ile Haluk, Emre'den haber alamıyor ve telaşlanıyor!

Peki Tutku bu sefer Meltem ile Haluk'u ayırmayı başaracak mı?



ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Çocuklar Duymasın 27. Bölümde; Meltem, Tutku'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak zekice bir hamle yapıyor ve düğüm çözülüyor! Çocuklar Duymasın 11 Şubat pazar yayınlanan 27. Bölümde, Tutku yolun sonuna geliyor! Meltem'i çevresindekilere karşı hasta gibi gösteren Tutku, daha da ileri gidiyor! Tutku'nun anlattıkları herkesi etkiliyor. Meltem'in günlüğünü ele geçiren Tutku, oraya kendince bir şeyler daha ekliyor. Herkes bu satırları Meltem'in yazdığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmeye başlıyor. Hiç kimseyi kendine inandıramayan Meltem zor zamanlar geçiriyor. Bu duruma bir nokta koymak için zekice bir plan yapan Meltem, sonunda Tutku'nun maskesini düşürmeyi başarabilecek mi?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Meltem ve Haluk'un maceralarını izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz.



FURKAN KIZILAY'IN GERİ DÖNMESİ

Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu.
 


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