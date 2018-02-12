Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Büşra Kamış

? Sorusu haber sitemizde cevap buldu. Ekranlara geldiği ilk günden beri hatrı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan Çocuklar Duymasın'ınnde izleyicileri meraklandıran birde ekranlara geldi. Dizi de lakabıolan Emre. 28. bölüm fragmanında sinyalleri verildi.Yaşadığı son olaydan sonra Tutku rahat durmuyor ve ortalığı yine karıştırmayı başarıyor! Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de!Tutku'ya oyun oyanayan Meltem, evliliğini kurtarmayı başarıyor fakat Tutku yaşadıklarının öcünü almak için harekete geçiyor! İntikam ateşiyle yanıp tutşan Tutku, Meltem ile Haluk'u ayırmak için bu kez de ikilinin oğlu Emre'ye ulaşmanın yollarını arıyor.Diğer taraftan Meltem ile Haluk, Emre'den haber alamıyor ve telaşlanıyor!Peki Tutku bu sefer Meltem ile Haluk'u ayırmayı başaracak mı?Çocuklar Duymasın 27. Bölümde; Meltem, Tutku'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak zekice bir hamle yapıyor ve düğüm çözülüyor! Çocuklar Duymasın 11 Şubat pazar yayınlanan 27. Bölümde, Tutku yolun sonuna geliyor! Meltem'i çevresindekilere karşı hasta gibi gösteren Tutku, daha da ileri gidiyor! Tutku'nun anlattıkları herkesi etkiliyor. Meltem'in günlüğünü ele geçiren Tutku, oraya kendince bir şeyler daha ekliyor. Herkes bu satırları Meltem'in yazdığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmeye başlıyor. Hiç kimseyi kendine inandıramayan Meltem zor zamanlar geçiriyor. Bu duruma bir nokta koymak için zekice bir plan yapan Meltem, sonunda Tutku'nun maskesini düşürmeyi başarabilecek mi?Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Meltem ve Haluk'un maceralarını izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayabilirsiniz.Dizinin yapımcısı ve senaristi, Twitter hesabından; "eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu.