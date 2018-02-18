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Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölümde Havuç rolünü kim oynadı?

Çocuklar Duymasın'ın bu hakşam ekrana gelecek olan bölümünde Havuç ekranlara dönüyor. Ancak Havuç'u kimin canlandıracağını yapımcı hala açıklamadı

18 Şubat 2018, Pazar 17:26
Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölümde Havuç rolünü kim oynadı?
Çocuklar Duymasın yeni bölümü ile yine izleyicileri ekrana bağlayacak. Tutku-Meltem-Haluk üçlüsü arasında yaşanan gerilim, Haluk'un bazı gerçeklerin farkına varmasıyla sona ermeye başlamıştır.

Haluk'un, hayatından çıkması konusunda uyarıda bulunduğu Tutku, daha da kötüsünü yapmış ve aileyi kaosa sürüklemiştir.

Meltem ve Haluk'un biricik oğlu Havuç'un telefonuna ulaşan Tutku, ortalığın fena halde karışmasına neden olmuştur.

HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİ KİM OLDU?

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor. O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D'de" ifadesi dikkat çekti.

Öte yandan Havuç karakterine hayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.



ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çocuklar Duymasın 27. bölümde; Meltem, Tutku'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak zekice bir hamle yapıyor ve düğüm çözülüyor! Çocuklar Duymasın 11 Şubat pazar yayınlanan 27. Bölümde, Tutku yolun sonuna geliyor! Meltem'i çevresindekilere karşı hasta gibi gösteren Tutku, daha da ileri gidiyor! Tutku'nun anlattıkları herkesi etkiliyor. Meltem'in günlüğünü ele geçiren Tutku, oraya kendince bir şeyler daha ekliyor. Herkes bu satırları Meltem'in yazdığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmeye başlıyor. Hiç kimseyi kendine inandıramayan Meltem zor zamanlar geçiriyor. Bu duruma bir nokta koymak için zekice bir plan yapan Meltem, sonunda Tutku'nun maskesini düşürmeyi başarabilecek mi?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. 
 


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