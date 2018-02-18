Kanal D Çocuklar Duymasın 28. yeni bölümde Havuç rolünü kim oynadı?

HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİ KİM OLDU?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

ü ile yine izleyicileri ekrana bağlayacak.üçlüsü arasında yaşanan gerilim, Haluk'un bazı gerçeklerin farkına varmasıyla sona ermeye başlamıştır.'un, hayatından çıkması konusunda uyarıda bulunduğu, daha da kötüsünü yapmış ve aileyi kaosa sürüklemiştir.veun biricik'un telefonuna ulaşanortalığın fena halde karışmasına neden olmuştur.ve Meltem karakterine hayat veren, sosyal medya hesapları üzerindenetiketiyle paylaşımda bulundu.Paylaşımda "O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri.'da heyecan aynen devam.'de" ifadesi dikkat çekti.Öte yandanhayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.Meltem, Tutku'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak zekice bir hamle yapıyor ve düğüm çözülüyor! Çocuklar Duymasın 11 Şubat pazar yayınlanan 27. Bölümde, Tutku yolun sonuna geliyor! Meltem'i çevresindekilere karşı hasta gibi gösteren Tutku, daha da ileri gidiyor! Tutku'nun anlattıkları herkesi etkiliyor. Meltem'in günlüğünü ele geçiren Tutku, oraya kendince bir şeyler daha ekliyor. Herkes bu satırları Meltem'in yazdığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu düşünmeye başlıyor. Hiç kimseyi kendine inandıramayan Meltem zor zamanlar geçiriyor. Bu duruma bir nokta koymak için zekice bir plan yapan Meltem, sonunda Tutku'nun maskesini düşürmeyi başarabilecek mi?Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor.