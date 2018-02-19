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Kanal D Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragamanında Havuç gözüktü

Çocuklar Duymasın'ın 25 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümünde Havuç ekranlara dönüyor. Ancak Havuç'u kimin canlandıracağını yapımcı hala açıklamadı

19 Şubat 2018, Pazartesi 09:08
Kanal D Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragamanında Havuç gözüktü
​Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor!

Haluk ile Meltem, Tutku'dan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk ile Meltem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk ile Meltem'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç'tur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:



HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİ KİM OLDU?

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor. O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D'de" ifadesi dikkat çekti.

Öte yandan Havuç karakterine hayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. 

 


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