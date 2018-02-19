Kanal D Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragamanında Havuç gözüktü

​Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:

HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİ KİM OLDU?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çiğdem Saltık

iledan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışanile'i büyük bir sürpriz beklemektedir.ile'e sürpriz yapan kişi oğulları'tur.ve Meltem karakterine hayat veren, sosyal medya hesapları üzerindenetiketiyle paylaşımda bulundu.Paylaşımda "O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri.'da heyecan aynen devam.'de" ifadesi dikkat çekti.Öte yandanhayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan'de izleyicisiyle buluşuyor.