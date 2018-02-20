Kanal D Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanında Havuç gözüktü!

Çocuklar Duymasın 29. bölüm fragmanı yayında! Havuç dönüyor, tüm aile bir araya geliyor!
Haluk
ile Meltem
, Tutku'
dan tamamen kurtulmaya çalışır. İkili ilişkilerinde verdikleri bu büyük sınav sonrası derin bir nefes alır. Ailelerinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışan Haluk
ile Meltem
'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk
ile Meltem
'e sürpriz yapan kişi oğulları Havuç
'tur.
ÇOCUKLAR DUYMASIN 29. BÖLÜM FRAGMANI:
HAVUÇ ROLÜNÜ OYNAYAN KİŞİ KİM OLDU?
Dizinin yapımcısı Birol Güven
ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ
, sosyal medya hesapları üzerinden '#HavuçEveDönüyor'
etiketiyle paylaşımda bulundu.
Paylaşımda "#HavuçEveDönüyor.
O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın
'da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D
'de" ifadesi dikkat çekti.
Öte yandan Havuç karakterine
hayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SAAT KAÇTA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan Çocuklar Duymasın Kanal D
'de izleyicisiyle buluşuyor.
Çiğdem Saltık