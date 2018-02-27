Kanal D'de bu akşam peş peşe iki film!

MANDIRA FİLOZOFU



YUSUF YUSUF

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Haber Merkezi

Saat 20:00'da 'Mandıra Filozofu', 22.00'da ise 'Yusuf Yusuf' ekrana gelecek.Müfit Can SaçıntıKomedi Yapım yılı :2013Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu , Begüm ÖnerÇekimleri doğal güzellikleriyle dünya çapında ünlenmiş Bodrum Çökertme Köyü’nde gerçekleştirilen bir Robinson Crusoe hikayesi olan filmbu akşam Kanal D’ de ekrana geliyor.içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır.ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatıile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.Ersoy Güler Yapım yılı:2014 Türü:KomediAli Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Sinem Öztürk , Bülent SeyranÇocukluğundan bu yana otomobil tutkusu olan ve bir araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesinin ele alındığı “bu akşam Kanal D’de ekrana geliyor.Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık ikibir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.