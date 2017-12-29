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Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Kanal D yılbaşı gecesine hazır. 31 Aralık’ta kanalda Huysuz Virjin’den Gülben Ergen’e tam bir yıldız geçidi yaşanacak

29 Aralık 2017, Cuma 10:20
Kanal D’de yılbaşı sürprizi
Kanal D’nin 31 Aralık yayını saat 20.00’de Çocuklar Duymasın'ın yılbaşı özel bölümüyle başlayacak. Ardından yayını Seyfi Dursunoğlu namıdiğer Huysuz Virjin devralacak. Yıllar sonra ekrana olacak Huysuz Virjin şovunda ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Saat 23.45’te start alacak “Huysuz’la Yılbaşı Özel” programına Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Muazzez Abacı, Ferman Akgül, Ziynet Sali, Cem Belevi, Ece Seçkin, Kubat, Funda Arar ve Rubato konuk olacak. Ünlü sanatçılar sevilen şarkılarıyla ekran başındakilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Ferman Akgül ve Muazzez Abacı birlikte düet yaptı.

Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Huysuz Virjin ve Gülben Ergen, 1998’de birlikte Bostancı Gösteri Merkezi’nde “Castra Castra Show” adını verdikleri bir  şov sergilemişti.

Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın başrolde olduğu “Çocuklar Duymasın” özel bölümüyle ekrana gelecek.

Kanal D’de yılbaşı sürprizi
Kubat, Ziynet Sali ve Mustafa Ceceli gecede düet de yapacak.
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