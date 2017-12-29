Kanal D’de yılbaşı sürprizi

Kanal D’nin 31 Aralık yayını saat 20.00’de Çocuklar Duymasın'ın
yılbaşı özel bölümüyle başlayacak. Ardından yayını Seyfi Dursunoğlu
namıdiğer Huysuz Virjin
devralacak. Yıllar sonra ekrana olacak Huysuz Virjin şovunda ünlü sanatçıları ağırlayacak.
Saat 23.45’te start alacak “Huysuz’la Yılbaşı Özel”
programına Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Muazzez Abacı, Ferman Akgül, Ziynet Sali, Cem Belevi, Ece Seçkin, Kubat, Funda Arar ve Rubato konuk olacak. Ünlü sanatçılar sevilen şarkılarıyla ekran başındakilere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
Ferman Akgül ve Muazzez Abacı birlikte düet yaptı.
Huysuz Virjin ve Gülben Ergen, 1998’de birlikte Bostancı Gösteri Merkezi’nde “Castra Castra Show” adını verdikleri bir şov sergilemişti.
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın başrolde olduğu “Çocuklar Duymasın” özel bölümüyle ekrana gelecek.
Kubat, Ziynet Sali ve Mustafa Ceceli gecede düet de yapacak.
Elif Bayram