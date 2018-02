Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Büşra Kamış

Büyük bir ilgi ve alakayla izlenendizisinin? Diziseverler en çok bu soru sormaya başladı.ün yayınlanmasıyladiye sorulmaya başlandı. Peki Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölüm fragmanı yayında mı?ve? İşte tüm detaylar posta.com.tr'de...Başrollerini Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un aldığı dizinin 17. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.Siyah Beyaz Aşk’ın 5 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Ferhat’ın aldığı boşanma kararının etkileri sürerken Abidin’in, Gülsüm ile evlenmek istemesi tüm ailenin gündemine bomba gibi düşer. Ferhat ile Abidin’in yüzleşmesi, tarafların ikiye bölünmesine sebep olur.Aslı’nın ağabeyi komiser Cem Çınar, Ferhat’tan boşanmalarını ister. Kız kardeşi Aslı’nın her an bir tehlikenin içinde olmasından rahatsız olan Cem, Aslı’yı bu konuda ikna edemez. Aslı, Ferhat’a aşıktır ve bunun ağabeyi tarafından da kabul edilmesini ister. Ferhat için herkesi karşısına almayı göze alan Aslı, beklemediği bir karşılık alır. Zira Cem, Ferhat’ı ikna etmiştir ve Ferhat, boşanmak için ilk adımı atmıştır.Azad Dağıstan’ın avukat kızı Ayhan’dan haberi alan Aslı, büyük bir şok yaşar. Ferhat’a duyduğu aşkın yanı sıra ondan gelen aşk itirafına da inanan Aslı, bu karar karşısında ne diyeceğini bilemez. Derin bir üzüntü yaşayan Aslı, ilişkilerini yeniden değerlendirmeye başlar. Ferhat ise bu kararını Aslı’nın iyiliği için aldığını ifade eder. Azad Dağıstan ise tam aksini düşünmektedir. Aslı’nın, Ferhat’a iyi geldiğini ve onun iyiliğini düşünüyorsa birlikte olmalarının doğru olduğunu savunur.Ferhat, Aslı'ya boşanmak istediğini söyleyemezken Aslı, Ferhat'ın kaçak dövüştüğünün farkındadır. Abidin, Gülsüm'le evlenmeye karar verir. Necdet bebeği ve Gülsüm'ü korumak için Ferhat'ı ve tüm ailesini karşısına almaya hazır olan Abidin bunu sadece onları korumak için mi yapıyor?Ferhat, namlunun ucundaki Abidin'in kardeşiyle evlenmesine izin verecek mi? Ferhat'ın sevdiklerine sırt çevirdiğini düşünen Aslı, Gülsüm ve Ferhat arasında köprü görevi görmeye çalışır; ancak, Ferhat izin vermez. Ferhat, Aslı'yı ne kadar yaraladığını fark ettiğinde çok mu geç olacak?Siyah Beyaz Aşk'ın 16. bölümü yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tuttu. Dizi takipçilerden tam not aldı.