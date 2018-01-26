Beyaz Show bu akşam yok mu? Kanal D yayın akışında yok

Beyazıt Öztürk
tarafından yıllardır devam eden Beyaz Show
bu akşam yok. Kanal D
'nin yayın akışında Gülizar dizisi görünüyor. Beyaz Show
'un yayınlanmama nedeni ise henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEYAZ SHOW'UN GEÇEN HAFTAKİ KONUKLARI KİMDİ?
Türk rock müziğinin aykırı sesi Pamela Spence, 'Ölümlü Dünya' filminin başrol oyuncuları Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak ve yeni single çalışmasıyla fenomen mandalinacı Veysel Mutlu konuk olmuştu programa.
Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu
Veysel Mutlu Beyaz Show'u coşturdu
KANAL D YAYIN AKIŞINFDA BGÜN NELER VAR? (26 OCAK 2018)
06.45:
Haber programı / Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı
09.15:
Yerli dizi / Hıçkırık-Tekrar
10.30:
Magazin / Magazin D - Canlı
12.45:
Program / Ekip Şahane – Yeni bölüm
14.45:
Yerli dizi / Hıçkırık – Yeni bölüm
16.00:
Yerli dizi / Arka Sokaklar - Tekrar
18.45:
Haber / Ahmet Hakan'la Kanal D Haber
20.00:
Yerli dizi / Arka Sokaklar - Yeni bölüm
23.45:
Yerli dizi / Gülizar
02.45:
Yerli dizi / Siyah Beyaz Aşk
05.15:
Müzik / Müzik Arası
06.45:
Kanal D Çocuk Kulübü
Çiğdem Saltık