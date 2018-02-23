Kanal D yayın akışında Beyaz Show neden yok? (23 Şubat 2018)

20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show
canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor.
23 Şubat Cuma
günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show
yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show
bu akşam neden yok? İşte, 23 Şubat Cuma Kanal D yayın akışı
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BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?
Beyazıt Öztürk
'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show
bu hafta yayınlanmıyor.
Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanı
nın yayınlanmaması ve Kanal D 23 Şubat Cuma yayın akışı
nda da Beyaz Show
yerine Gülizar dizisi
tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümü
nün yayınlanmayacağı belli oldu.
Ancak kanal yönetiminden Beyaz Show
'un ekrana gelip gelmeyeceği yahut neden ekranda olmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi.
Bu akşam yayında olmayan Beyaz Show
'un gelecek hafta kaldığı yerden yayınına devam etmesi bekleniyor.
Beyaz Show'un geçen haftaki konukları Vatanım Sensin dizisinin Hilal ve Leon'u, Boran Kuzum ve Miray Daner, şarkıcı Ferhat Göçer ve sunucu Evrim Akın'dı.
Hilal ve Leon Beyaz Show'da
Çiğdem Saltık