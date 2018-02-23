Kanal D yayın akışında Beyaz Show neden yok? (23 Şubat 2018)

BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Beyaz Show'un geçen haftaki konukları Vatanım Sensin dizisinin Hilal ve Leon'u, Boran Kuzum ve Miray Daner, şarkıcı Ferhat Göçer ve sunucu Evrim Akın'dı.

Hilal ve Leon Beyaz Show'da

Çiğdem Saltık

20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelencanlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor.günü ise yayın akışında görünmeyenyeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki,bu akşam neden yok? İşte,...'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam edenbu hafta yayınlanmıyor.Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanannın yayınlanmaması venda dayerinetekrar bölümünün yer alması sonucunün yayınlanmayacağı belli oldu.Ancak kanal yönetiminden'un ekrana gelip gelmeyeceği yahut neden ekranda olmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi.Bu akşam yayında olmayan'un gelecek hafta kaldığı yerden yayınına devam etmesi bekleniyor.