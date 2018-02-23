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Kanal D yayın akışında Beyaz Show neden yok? (23 Şubat 2018)

Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show bu akşam yayınlanmıyor mu? Kanal D 23 Şubat Cuma yayın akışında Beyaz Show'un olmaması merakları artırdı. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok? Beyaz Show 23 Şubat Cuma günü neden yayınlanmıyor? İşte, Beyaz Show yeni bölüm detayları...

23 Şubat 2018, Cuma 17:19
Kanal D yayın akışında Beyaz Show neden yok? (23 Şubat 2018)
20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor.

23 Şubat Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok? İşte, 23 Şubat Cuma Kanal D yayın akışı...

BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Beyazıt Öztürk'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show bu hafta yayınlanmıyor.

Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D 23 Şubat Cuma yayın akışında da Beyaz Show yerine Gülizar dizisi tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümünün yayınlanmayacağı belli oldu.

Ancak kanal yönetiminden Beyaz Show'un ekrana gelip gelmeyeceği yahut neden ekranda olmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Bu akşam yayında olmayan Beyaz Show'un gelecek hafta kaldığı yerden yayınına devam etmesi bekleniyor.

Beyaz Show'un geçen haftaki konukları Vatanım Sensin dizisinin Hilal ve Leon'u, Boran Kuzum ve Miray Daner, şarkıcı Ferhat Göçer ve sunucu Evrim Akın'dı.



Hilal ve Leon Beyaz Show'da Hilal ve Leon Beyaz Show'da


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