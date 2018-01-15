Kanal İstanbul geçtiği yerlerdeki konut fiyatlarını uçuracak

"İSTANBUL'UN DEĞERİNE DEĞER KATACAK"

Son dakika: Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu! (Kanal İstanbul nereden geçecek?)



“BU SÜREÇ İÇERİSİNDE GAYRİMENKUL PİYASASI ARNAVUTKÖY BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇOK HAREKETLİYDİ”

Adem Özdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylar belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin güzergahını açıkladı. Bakan Arslan’ın açıklamalarına göre Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Projenin güzergahı da yaklaşık 45 km olacak.Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahının açıklanmasıyla beraber, değerine değer katması beklenen bölgelere gözler çevrildi. Bunların başında Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy yer alıyor. Konuyla ilgili görüşleri sorulan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘çılgın proje’yi “İstanbul’un değerine değer katacak” diyerek özetledi.Kanal İstanbul Projesi’nin açıklanmasıyla beraber İstanbul’un yeni gelişme bölgesinin de tam olarak resmileştiğini söyleyen Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Aslında uzun zamandır kanalın yer belliydi ve bu güzergah hep öngörülüyordu. Şu anki güzergah çerçevesinde Küçükçekmece Gölü itibariyle Sazlıbosna Barajı üzerinden kanal kuzeye ulaşacak. Yaklaşık 45 km uzunluğunda olacak bu kanalla beraber bir çok yeni gelişme modelleri ve gayrimenkul alanları oluşacak. Bu alanlar içerisinde lojistik alanlardan tutun da kentsel gelişme alanları çerçevesinde yapılaşacak bir çok yer var. Bunlar da Türkiye ve İstanbul için önemli bir avantaj. Hatta bunun için yeni bir kıta oluşuyor diyebiliriz” dedi.Kanalın, kuzeyde kalan bölgelerinde yükseklik nedeniyle denizin görülemeyeceğini söyleyen Özelmacıklı, “Oluşan yeni bölge çerçevesinde tabi ki kanalın güzergahlarında denize yakın yerler ya da deniz seviyesine yakın güzergahlar daha alternatiftir. Çünkü kanalın nispeten kuzeyinde kalan bölgeler yükseklik nedeniyle denizi göremiyor olacak. Daha çok Sazlıbosna Barajı’ndan sonraki bölümün kentsel gelişme alanında olmasını bekliyoruz. Bu süreç içerisinde gayrimenkul piyasası Arnavutköy başta olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde çok hareketliydi. Sadece Arnavutköy’de 2017 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 30 binin üzerinde gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bazen bu süreçlerde satanlar bile yeni yer alamadıkları için ya da o fiyata yer bulamadıkları için üzüntü yaşayabiliyorlar. Çok hareketli bir piyasa var bu da günümüz ilerledikçe değerini daha da netleştirecek” diye konuştu.