Kanal İstanbul ile ilgili korkutan uyarı

Dün Kanal İstanbul'un son güzergahı belli oldu! Güzergah, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendi. Bugün Kanal İstanbul'la ilgili korkutan bir uyarı geldi