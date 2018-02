Kanal İstanbul tarihi değiştirebilir

ŞEHRİN MERKEZİNDEKİ PARK VE BAHÇELER GERİ KAZANILABİLİR

Adem Özdoğan

Kanal İstanbul'un şehrin ve Türkiye'nin tarihini değiştirecek bir fırsat olduğunu kaydeden Kader, "Şehir merkezinde kaybedilen alanların geri kazanılmasını da sağlayarak Türkiye'nin sembolü haline getirebiliriz. Eğer bu projenin altyapısı doğru planlanırsa, şehir merkezindeki yoğunluğun transferi Kanal İstanbul bölgesine aktarılabilirse merkezdeki yoğunluk azaltılabilir, sosyal donatı alanlarının ve kamusal alanların yoğunluğu artırılabilir." dedi."Bu anlamda Kanal İstanbul, İstanbul'un kurtuluşu olabilir." diyen Kader, bu mega projenin tarihe damga vuracak bir proje olacağını kaydetti. Planlama esnasında doğayı, tarihi, sosyal donatıları, tüm gereksinimleri etraflıca ve makro şekilde düşünüp planlamak gerektiğini kaydeden Kader, "Şu an İstanbul'un en merkezi bölgelerinde kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Bunlardan birini şirket olarak tasarlıyoruz, dönüşümüne liderlik ediyoruz.Şehrin merkezinde olan bu proje alanının bırakın emsalinin arttırılması, mevcut emsalin yüzde 30 altında bir imar hakkının projenin bulunduğu alanda inşa edileceği planlanmaktadır. Kalan alan ise Kanal İstanbul projesi gibi şehrin yeni gelişmekte olan planlanmış alanlarakaydırılması ve orada inşa edilmesine yönelik önerilerimiz görüşülmektedir. Bu ve buna benzer örnekler yeni dönemde fazlasıyla gerçekleşecek. Böylece, şehir merkezlerindeki yoğunluk artmadan kentsel dönüşüm gerçekleşmesi mümkün olacaktır.Kentsel dönüşümü, kurtuluş savaşındaki mücadeleye benzeten Murat Kader, "Devlet bize her türlü imkanı sağladı, gerekli yasa ve düzenlemeleri gerçekleştirdi. Her geçen gün, her olumlu ya da her olumsuz gelişmeye karşı hızla reaksiyon gösterip teşvik ve düzenlemeler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Kentsel dönüşümün örnek gösterildiği ülkelerdeki yasaları inceleyin. Bu kadar demokratik, özgür ve esnek değiller. Bunun doğru yönetilmesi lazım. Ülke bazında kentsel dönüşüme başlanması gerekiyor. Son kullanıcı da dahil olmak üzere, herkesin yaşadığı yerlerle ilgili bu mücadeleyi vermesi gerekir. Gayrimenkul sektörü 200'ün üzerinde alt sektörü besliyor. Devlet de birçok fırsat sunuyor. Kentli bir birey, kaybedilmiş donatı alanlarının yeniden sağlanması, sosyal imkanlarının arttırıldığı, altyapı ve ulaşım hizmetlerinin çağdaş seviyede çözüldüğü, tabii ve kültürel varlıkların maksimum seviyede şehirlerde yaşamak istiyor. Bu da ancak bu kurtuluş mücadelesi ile gerçekleşir" ifadelerini kullandı.Bugüne kadar 35 milyon metrekarelik proje geliştirdiklerini hatırlatan Kader, bunun yüzde 80 ve üzerini yerli ürünlerle ürettiklerini vurguladı. Ayrıca şirket olarak bugüne kadar 16 ülke 24 şehirde de proje geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Kader, "Proje sahipleri de ürün kalitesinden ötürü yerli ürün kullanılmasını tercih ediyor. Biz de bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.Türkiye'de 2017'de 1 milyon 409 bin konut satıldığını hatırlatan Yüksek Mimar Murat Kader, "İngiltere'de ise geçen sene 874 bin konut satıldı. Bu sene 2017 rakamını geçip yeni bir rekor kırdığımızda İngiltere toplam konut satış rakamını neredeyse ikiye katlamış olacağız." dedi.