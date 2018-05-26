Kanala düşen kişiyi esnaf kurtardı Bir kişinin köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tezgah kuran Süphan Akan, sesleri duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atladı ve düşen kişiyi kurtardı