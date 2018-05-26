Kanala düşen kişiyi esnaf kurtardı
Bir kişinin köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tezgah kuran Süphan Akan, sesleri duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atladı ve düşen kişiyi kurtardı
Adana'da Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen 40 yaşındaki Ömercik Canlı, bu sırada tezgah kuran pazar esnafı 22 yaşındaki Süphan Akan tarafından kurtarılırdı.
Olay, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ömercik Canlı'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KARANLIĞA ALDIRIŞ ETMEDİ
Bu sırada Fatih Semt Pazarı'nda tezgah kuran Süphan Akan, bağırışmaları duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, Ömercik Canlı'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzakta sudan çıkartıldı.