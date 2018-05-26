Kanala düşen kişiyi esnaf kurtardı

Bir kişinin köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada tezgah kuran Süphan Akan, sesleri duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atladı ve düşen kişiyi kurtardı

26 Mayıs 2018, Cumartesi 08:22
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Adana'da Devlet Su İşleri'ne ait (DSİ) sulama kanalına düşen 40 yaşındaki Ömercik Canlı, bu sırada tezgah kuran pazar esnafı 22 yaşındaki Süphan Akan tarafından kurtarılırdı.

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ömercik Canlı'nın köprüden sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KARANLIĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Bu sırada Fatih Semt Pazarı'nda tezgah kuran Süphan Akan, bağırışmaları duyup kanalın kıyısına geldi. Akan, gecenin karanlığında kanala atlayarak, Ömercik Canlı'yı yakaladı. Canlı, diğer pazar esnafı ve itfaiye erlerinin uzattığı halat yardımıyla kanala düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzakta sudan çıkartıldı.

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