Kanala yuvarlandı bir şey olmamış gibi hayatına devam etti

Fethiye alkollü olan ve kanala düşen sürücü araç düştükten sonra sigara içmesi herkesi şoke etti

20 Şubat 2018, Salı 07:13
Kanala yuvarlandı bir şey olmamış gibi hayatına devam etti
Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle kanala düşen 233 promil alkollü sürücünün aracın içinde sigara içmesi ve rahat tavırları dikkat çekti. 

Foça Mahallesi 1466 Sokak’ta 62 yaşındaki İbrahim G'nin idaresindeki  otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kanal içinde otomobil gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI


Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, İbrahim G'nin içinde bulunduğu otomobili halatla bağlayarak kaymaması için sabitledi.  Ekipler, İbrahim G'yi otomobilden çıkarmak isterken alkollü sürücü aracı çalıştırdı. Otomobile giren itfaiye eri sürücüyü araçtan güçlükle çıkardı.



Polis ekiplerinin alkol kontrolü yapmak istemesine uzun süre direnen İbrahim G'nin yapılan kontrolde 233 promil alkollü olduğu belirlendi.  İbrahim G. hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kanaldaki otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.


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