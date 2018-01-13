Kanalizasyon borusu patladı ev ve iş yerlerini su bastı

EV VE İŞ YERLERİNİ LAĞIM SULARI BASTI



MADDİ HASAR OLUŞTU



"HARİTAYA RAĞMEN YANLIŞ YERE VURMUŞLAR"



ÇALIŞMALAR SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Gizem Yetil

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu üzerinde yer alan Hal Kavşağı'nda yüklenici firma tarafından yapılan üst geçit çalışması sırasında iş makinesi operatörü kazı alanında kanalizasyon borusunu fark etmedi.Bölgenin ana kanalizasyon hattı olan borunun kırılmasıyla birlikte çevresinde yer alan yerleşim alanlarını lağım suları bastı. Yoğun kokunun kaynağını öğrenmek için evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar gördükleri karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, merdiven boşluğunun sular altında kalması nedeniyle itfaiye ekiplerinden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları tek tek aşağı indirdi. Suyun boşaltılması için KASKİ tarafından olay yerine çok sayıda vidanjör ve personel sevk edildi. Su baskının da herhangi bir yaralanma olmaz iken, ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.Yaşanan su baskının iş makinesi operatörünün hatasından kaynaklandığını öne süren Gayberli Mahalle Muhtarı Hacı Köse, “Üst geçiş çalışması sırasında KASKİ tarafından verilen kanalizasyon haritasına rağmen yanlış yere vurmuşlar. Kanalizasyon borusu hasar görmesiyle birlikte çevrede yer alan ev ve iş yerlerini su bastı. Belediyemizin anında müdahalesi yaşanan sorunun büyümesini önledi. Su baskınında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu” dedi.Su baskını nedeniyle evinin büyük çapta hasar gördüğünü iddia eden mahalle sakinlerinden İsmail Özer, mağdur olduklarını ifade ederek zararının karşılanmasını istedi.Bölgede yapılan su boşaltma çalışmalarının sabah saatlerine kadar devam edeceği bilgisi üzerine ev sahipleri geceyi yakınlarının yanında geçirmek için ikametlerinden ayrıldı.