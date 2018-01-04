Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kanatsız Kuşlar'ın Zeynep'i kimdir?

İşte Kanatsız Kuşlar 29. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti:

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

KANATSIZ KUŞLAR'IN ZEYNEP'İ MELİS TÜZÜNGÜÇ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık gibi isimlerin paylaştığı28. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı.Dizinin sıkı takipçilerinin beklediğiyayınlandı.ATV yayın akışına baktığımız zaman'ın bu akşam ekrana gelmeyeceğini özel bölümle ATV'de yayınlanacağını görüyoruz.yeni bölümü haftaya yani 11 Ocak tarihinde yayınlanacak.Kanatsız Kuşlar dizisinde Zeynep rolünü oynayan Melis Tüzüngüç'ün hayat hikayesi de dramatik.Annesiyle hiç görüşmeyen ve dedesi ve babaannesi tarafından büyütülen genç oyuncu bu durumu pek sorun etmese de duyanları şaşırttı.22 yaşındaki Melis Tüzüngüç, aslında lise yıllarından beri ekranda. Kanatsız Kuşlar, beşinci dizisi.Oyuncu olması ise radikal bir kararla başlamış. Şimdilerdeki tek hayali ise kendi filmini çekmek. Bunun için yazmaya bile başlamış. Şarkı söylemek konusunda da iddialı olan Melis Tüzüngüç verdiği bir röportajda ''Beni şarkı söylerken görürseniz de şaşırmayın'' diyor.Melis Tüzüngüç, oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor:''Bir gün okuldan eve döndüğümde lise kıyafetlerimi çöpe attım. Babaannem, 'Ne yapıyorsun?' dedi. 'Liseyi açıktan bitireceğim ve işe devam edeceğim' dedim. Çünkü o zamanlar ilk işim Yıldız Masalı'nda Gökhan Özen ile başrol oynuyordum. Zırnık eğitimim olmadan bu işi aldım; çünkü yeteneğin tamamen içte gelen bir şey olduğuna inanan biriyim.''Annesi ve babası, kendisi çok küçükken ayrılan ve babaannesi ve dedesinin yanında büyüyen Melis Tüzüngüç, bu durumun kendisinde bir travma yaratmadığını belirterek ''Aslında babaanne ve dedeciyim. Çünkü annem ve babam ben çok küçükken ayrılmışlar; annemle hiçbir şekilde görüşmüyorum ama babamla iletişimim devam ediyor. Babamın yeni bir hayatı var; çocuğu var ve bir tane daha yolda geliyor. Babamla aramızı bozmadık ama anne yok'' açıklamasını yaptı.8 yaşına kadar babaannesini annesi sandığını ve bu yüzden anne eksikliği yaşamadığını, bu durumun da kendisini bir depresyona sokmadığını anlatan Tüzüngüç’ün ileriye dönük hayalleri ise büyük.Daha önce hep komedi dizilerinde oynayan genç oyuncunun Kanatsız Kuşlar dizisi ilk dram dizisi olmuş.Melis Tüzüngüç, ''Bu işten sonra çok tatlı ve tadında bir komedi daha yapmak istiyorum. Kendi filmimi yazmak için çalışmalara başladım. Kendi filmimi yazıp orada kendi karakterimi oynamak istiyorum. İnşallah bunu başardığım günü görebilirim'' ifadesini kullanıyor.Daha önce Baba Candır dizisinde oynayan Tüzüngüç, Ali Biçim ile sette başlayan birlikteliklerinin hala sürdüğünü de sözlerine ekliyor.