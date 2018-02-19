Kangal köpekleri Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e gidiyor

Büşra Kamış

Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek verecek kapasiteye sahip olan ve bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri teröristlerin korkulu rüyası olmaya hazırlanıyor. Soğuk havada yetiştirilen ve hareket kabiliyeti yüksek olan Kangal köpekleri gece taarruzunda da bulunduğu bölgeyi koruyabilme özelliğine sahip olan ırk olarak ön plana çıkıyor.Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, milli kangallarımızla beraber Afrin'e çok yakında intikal etmeyi düşündüklerini belirterek,"Amacımız Mehmetçiğe ne kadar yardımcı olabiliriz, ne kadar bayrağımıza, güvenlik güçlerimize yardım edebiliriz düşüncesi ile kalbimizle yüreğimizle yatıyoruz ve onlar için biz canı gönülden nöbet tutuyoruz. Askeriyemize ve güvenlik güçlerimize köpeklerimizden çalışma başlattık. Burada da yavruluğundan itibaren eğittiğimiz, eğitime tabii tuttuğumuz yavrularımız var. Çok kısa bir sürede kendi eğittiklerimizi güvenlik güçlerimize, sınır karakollarımıza buradan şahsım adına çiftliğim adına hibe edeceğim."dedi.