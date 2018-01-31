Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)

"Mavi Ay, Tam Ay Tutulması, Kanlı Ay ve Süper Ay tutulması ne zaman başlayacak? Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman başlayacak? Kanlı Ay tutulması saati ne zaman? Ay tutulması saat kaçta izlenecek?"

SÜPER AY NEDİR?

KANLI AY NEDİR?

MAVİ AY NEDİR?



TÜRKİYE'DEN DE İZLENEBİLECEK Mİ?

SÜPER MAVİ KANLI AY'I NASA YAYINLANAYACAK

Adem Özdoğan

ıyla ilgili yeni bilgiler... 31 Ocak Çarşamba yani bugün gerçekleşecek olan dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Bu akşam Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "olacak. Son günlerin en çok merak edilen olaylarından biri haline gelen Ay tutulmasıyla ilgili insanlar'dagibi aramalar yapıyor. İşte tüm detaylar...Bugün Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe bugün 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.Süper Ay, bu akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.Kısmen evet. "TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek. Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.Her ne kadar Türkiye'den net biçimde gözlenemese de NASA, 'Süper mavi kanlı ay'ı görmek isteyenler için canlı yayında olacak.