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Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)

Bugün akşamüstü saat 18:34'te Ay'a baktığınızda, oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmi de olsa görmeniz mümkün olacak. Bugün Mavi Ay, Tam Ay Tutulması, Kanlı Ay ve Süper Ay yaşanacak. Peki, Süper Ay, Kanlı Ay ve Mavi Ay nedir? Ay tutulması saat kaçta başlayacak? Kanlı ay tutulması ne kadar sürecek? Kanlı ay tutulması kaç yılda bir görülüyor? İşte cevapları...

31 Ocak 2018, Çarşamba 09:34
Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay saat kaçta izlenecek? (Süper Kanlı Mavi Ay nedir?)
Kanlı Ay tutulmasıyla ilgili yeni bilgiler... 31 Ocak Çarşamba yani bugün gerçekleşecek olan dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Bu akşam Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.  Son günlerin en çok merak edilen olaylarından biri haline gelen Ay tutulmasıyla ilgili insanlar Google'da "Mavi Ay, Tam Ay Tutulması, Kanlı Ay ve Süper Ay tutulması ne zaman başlayacak? Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman başlayacak? Kanlı Ay tutulması saati ne zaman? Ay tutulması saat kaçta izlenecek?" gibi aramalar yapıyor. İşte tüm detaylar... 
 

SÜPER AY NEDİR?

 
Bugün Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe bugün 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.
 

 

KANLI AY NEDİR? 


Süper Ay, bu akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor. Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.


 

MAVİ AY NEDİR? 

 
Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok. Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.

 
TÜRKİYE'DEN DE İZLENEBİLECEK Mİ?


Kısmen evet. "Süper Kanlı Mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek. Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek. Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.




 

 SÜPER MAVİ KANLI AY'I NASA YAYINLANAYACAK

 
Her ne kadar Türkiye'den net biçimde gözlenemese de NASA, 'Süper mavi kanlı ay'ı görmek isteyenler için canlı yayında olacak.


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