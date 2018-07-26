27 Temmuz Cuma akşamı kanlı ay tutulması yaşanacak. 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını kaçırmak istemeyenler, "Kanlı ay tutulması ne zaman?", "Türkiye'den izlenecek mi?" sorusuna sorarak araştırma yapıyorlar. Tutulma, Kuzey Amerika hariç tüm kıtalardan izlenebilirken 1 saat 42 dakika 57 saniye sürecek. Kanlı ay tutulması Türkiye saatiyle 20.13'te başlayacak.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.















