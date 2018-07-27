Kanlı ay tutulması saat kaçta? Nasıl ve nereden izlenecek?

Ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasının ardından bu akşam "Kanlı Ay Tutulması" yaşanacak. Dünya bu doğa olayına kilitlenirken Türkiye'de yaşayan vatandaşlar her zaman bulunmayacak bu fırsata canlı şahit olmak istiyor.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Tutulma, Kuzey Amerika hariç tüm kıtalardan izlenebilirken 1 saat 42 dakika 57 saniye sürecek. Kanlı ay tutulması Türkiye saatiyle 20.15'te başlayacak.

27 Temmuz saat 20.15 Kısmi Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

27 Temmuz saat 23.22 Azami Tutulma

28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Astronom Erkan Arı, Ay'ın iki etkiden dolayı turuncu veya kırmızı renkte gözüktüğünü sadece tam Ay tutulmalarında Ay’ın kırmızılaştığını söyledi. Arı, “Güneş'ten gelen ışığın içerisinde gökkuşağının içinde bulunan tüm renkler bulunur. Dünya'nın atmosferi ise bu ışığı renklerine ayırır. Bu ayrılma, renklerin kırılma miktarının farklı olmasından meydana gelir. Atmosferimiz, kırılan kırmızı ışığın bir kısmını uzaya yansıtır ve tam Ay tutulması anında Ay, Güneş'ten ışık alamaz ve atmosferden yansıyan bu kırmızı ışık Ay'ı aydınlatır. Yani Ay'ın kendisi kırmızı olur. Ay, daima doğarken ve batarken kırmızı\turuncu gözükür” dedi.

Güneş battıktan sonra ve doğmadan hemen önce Güneş ışınlarının yaptığı açı nedeniyle atmosferin ufuk kısmının kırmızılaştığını vurgulayan Arı, kırmızı atmosferden geçen gri Ay görüntüsünün ise Ay'ın kırmızı gözükmesine sebep olduğunu, Ay'ın kırmızı gözükmesinin sebebinin Ay'ın kırmızı olmasından değil atmosferin kırmızı olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Arı, Kanlı Ay Tutulmasının ise Ay doğarken tam Ay tutulması gerçekleştiği zaman, hem tam tutulmadan kaynaklı kırmızılık hem de atmosferin kırmızılığının üst üste gelmesiyle Ay'ın koyu kırmızı gözükmesine sebep olduğunu söyledi.

Arı, “Her tam Ay tutulması Dünya'da bir yerlerde Kanlı Ay Tutulmasıdır. O halde tabir bu ise kanlı ay tutulması olmayan tam tutulma olamaz. Türkiye'nin sadece batı bölgelerinde Ay doğarken atmosferin kırmızı olmasından dolayı, kırmızı gözükecek. Tam tutulma başladığında ise Ay, gökyüzünde yükseldiği için atmosferin kırmızılığından kurtulacak ancak bu kez tam tutulmanın kırmızılığı başlayacak. Türkiye’nin en batısı çok kısa bir süre kanlı olarak izleyebilecek” diye konuştu.